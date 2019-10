Apalean Nacionales a Astros

HOUSTON, Texas

Stephen Strasburg encontró al fin la oportunidad de brillar en el máximo escenario. Y los Nacionales descargaron un par de ataques despiadados para volver a casa con una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial.

El derecho Strasburg, excluido de la nómina hace siete años en plena postemporada, superó en el duelo a Justin Verlander, tras un inicio en que ambos se tambalearon, y Washington trituró 12-3 a los Astros de Houston.

Kurt Suzuki quebró el empate con un jonrón, para desatar una catástrofe en Houston, que permitió seis carreras en la séptima entrada. Ahora, a Washington le basta con ganar dos de tres duelos como local para coronarse en el Clásico de Otoño por primera vez en la historia.

Adam Eaton desfiló por las bases, señalando hacia los fanáticos de los Astros, luego de conectar un jonrón en las postrimerías del encuentro. Así, los Nacionales hilaron su octava victoria consecutiva.

Los Nacionales han ganado 18 de 20 encuentros desde la recta final de la temporada regular. Sus últimas dos victorias han llegado ante abridores favoritos para llevarse el trofeo Cy Young en la Liga Americana, Gerrit Cole y Verlander.

El tercer juego está previsto para el viernes por la noche, cuando el venezolano Aníbal Sánchez abrirá por los locales. Zack Greinke subirá a la lomita por los Astros.

Será el primer encuentro de la Serie Mundial que se dispute en la capital estadounidense desde 1933.

PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Washington 2 0 0 0 0 0 6 3 1 12 14 2

Houston 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 1

Pitcher ganador: Stephen Strasburg (1-0)

Pitcher perdedor: Justin Verlander (0-1)

Salvamento: No hubo

Jonrones: WAS: Kurt Suzuki (1), Adam Eaton (1) y Michael Taylor (1). HOU: Alex Bregman (1) y Martín Maldonado

Estadio: Minute Maid Park

Asistencia: 43, 357

Duración: 4:01