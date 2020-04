Agrada a ‘Travieso’ estilo de Munguía

El estilo del invicto tijuanense Jaime Munguía agrada tanto al carismático Jorge ‘Travieso’ Arce que pagaría por verlo.

Así respondió el púgil mochiteco durante una transmisión en redes sociales al ser cuestionado sobre los peleadores por los que pagaría un boleto, el listado incluyó a los campeones del mundo Oscar Valdés, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, Rey Martínez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Son los peleadores por los que yo pagaría”, dijo el ‘Travieso’ sobre Munguía, quien dejó vacante el campeonato Superwelter de la OMB.

Arce, cinco veces campeón del mundo, también habló de sus contiendas más difíciles y las más memorables, en una carrera de 18 años y que puso punto final en 2014.

“En lo personal la más fuerte fue ante Yo Sam Choi en Corea del Sur, el campeón estaba en su mejor momento, me humillaron, querían que me enfermara con comida del hotel, creían que iba en carne de cañón, me gané el respeto de toda la gente”, dijo sobre el combate realizado en 2002.

En cambio, la pegada más dura en su carrera la sintió ante Michael Carbajal con quien perdió el título Minimosca en 1999 en el Toreo de Tijuana.

‘El Travieso’ reconoció que Tijuana fue punta de lanza para su carrera, ciudad en la que conoció al promotor Fernando Beltrán.

El mochiteco espera poder realizar una tercera pelea de exhibición contra el legendario Julio César Chávez, con quien ya combatió en Tijuana y Hermosillo con fines benéficos