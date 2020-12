Yo digo que nos vendan la vacuna

Lei con atención el “plan” del gobierno federal para aplicar la vacuna contra el Covid 19.

A reserva de que haya un documento que no nos están enseñando, parece mas un esbozo, unas ideas conceptuales de lo que quieren hacer para inmunizar contra el virus a toda la población.

Mas allá de que la lógica no se nota en el documento presentado, básicamente quieren en 3 meses solo vacunar al sector salud y luego, de mes en mes, ir en orden descendente vacunando a la población por rango de edad. Debemos estar conscientes de que la eficiencia no es la ‘marca de la casa’ ni en éste ni en ningún gobierno que hayamos tenido, por lo que considero que debería haber mas opciones para vacunarte.

Entiendo que las vacunas que se han propuesto aplicar tienen financiación de muchos gobiernos y fundaciones, pero en congruencia con lo que creo y practico, no todo se le debe dejar al gobierno.

¿De que hablo? De ampliar opciones, de generar alternativas para obtener la vacuna.

Muchos en el sector privado, me incluyo, estaríamos mas que dispuestos a obtener el remedio pagando por él para nuestros empleados y nosotros mismos. Lo pienso y es una excelente forma de no paralizar por mas tiempo a la planta productiva de este país, la que hace que el gobierno tenga los impuestos y hace que se consuman los servicios que presta el Estado y que lo hacen funcionar.

Seria una excelente forma de poner en práctica un valor que me enseñaron en mi largo paso por los organismos gubernamentales, la subsidiaridad: apoyar momentáneamente una labor hasta que quien apoyas pueda hacerlo solo.

No veo, en este titánica labor de vacunarnos a todos, al Gobierno sin acompañamiento ¿como? ¿En dónde ? ¿Con qué personal? ¿Con qué logística?

Ya lo vimos, justo en esta pandemia, con las pruebas de detección del virus: no había dónde , no había con quién, hasta que los laboratorios clínicos y no pocos inexpertos particulares, empezaron a realizarlas.

Veo lo mismo con la aplicación de la vacuna.

Por muchas declaraciones públicas que se hagan, por muchos discursos gubernamentales que nos digan, no, nuestro sistema salud pública no se parece y no tiende a parecerse al de Finlandia o el de Inglaterra. Ojalá para allá lo lleven, pero el 2021 no será así.

Necesitamos, nos urge un plan B y ¿adivinen quien si puede? ¡Exacto! La red privada de hospitales y laboratorios clínicos.

¿Que esto genera una desigualdad y hasta una inequidad en el derecho que tenemos todos a la salud? Quizás. ¿Que los que tienen recursos económicos la obtendrían antes que los pobres o quienes no están en el sistema formal de salud? Si, pero no necesariamente.

El gobierno va a necesitar ayuda, mucha ayuda para esta importantísima tarea y ser subsidiarios seria lo mejor que pudiéramos ofrecerle.

No veo a un patrón formal negándose a pagar la vacuna de su personal en aras de mantener todo funcionando en su negocio. ¡De eso pedimos nuestra limosna! ¿Que tanto mas puede costar que no “compense” -por decirlo de una manera- lo mucho que hemos perdido en ingresos este 2020?

Piénsalo, estimado lector, ¿que prefieres? Un pais paralizado o semiparalizado otro año mas ¿o que nos pongamos en funcionamiento a una mejor velocidad?

Entiendo que hay riesgos, incluso de un mercado negro de vacunas, o de acaparamiento o incluso de discriminación en la priorizacion de la entrega de la vacuna, pero para eso tendremos a la red de salud pública haciendo su trabajo. Dos frentes, dos opciones, dos alternativas. Podríamos hasta correr en lugar de empezar gateando.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad