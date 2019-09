Yesterday Dir. Danny Boyle

Cuando estaba en primero de primaria, uno de nuestros libros de texto se llamaba Magical Mystery Tour y tenía la misma imagen de portada que dicho álbum. El tema homónimo se tocaba invariablemente en el salón de clase. Como este recuerdo, muchos otros seguramente tendrán los propios relacionados al que comúnmente se llama el grupo de rock más influyente de todos los tiempos, The Beatles.



La nueva cinta de Danny Boyle, icónico creador de Trainspotting (1996), parece ser una respuesta rápida ante su despido por “diferencias creativas” de la que sería James Bond 25. El guion de Richard Curtis (Love Actually, Bridget Jones) es básicamente una comedia romántica al pie de la letra, excepto que, como en el caso de About Time (2013), incorpora un elemento fantástico que la hace sobresalir del montón.



Jack Malick (Himesh Patel) es un músico que empieza a desesperanzarse ante su falta de éxito después de años de intentar alcanzarlo. Ellie (Lily James) su mejor amiga y mánager siempre ha creído en él y continua alentándolo y consiguiéndole tocadas en cualquier sitio que sea posible. El día que Jack, cansado y decepcionado, decide finalmente renunciar a su sueño musical, un fenómeno inexplicable ocasiona un apagón mundial. El preámbulo a este suceso es apropiadamente musicalizado por la coda de A Day in the Life y la secuencia, que muestra las luces apagarse en todo el mundo, culmina con Jack siendo atropellado por un autobús.



El día siguiente, al despertar sin dientes en el hospital, Jack descubre, después de tocar Yesterday para sus amigos, que nadie conoce a los Beatles, simplemente han desparecido de la historia y memoria mundial.



Ante esta situación, Jack ve la oportunidad de rescatar el legado musical mundial que se ha perdido, así como la forma de alcanzar el elusivo éxito, aunque inevitablemente se siente abrumado por la respectiva carga de culpabilidad que esto conlleva.



La premisa es mucho más interesante que la película en sí, la cual recae en los cansados clichés de la comedia romántica, por más que Boyle intente darle velocidad a los sucesos, a través de montajes musicales, tomas y edición “creativas”, que a estas alturas puede hacer con los ojos cerrados.



Las consecuencias de un mundo sin los Beatles no son realmente investigadas. Más allá de la inexistencia (obvia) de Oasis, a manera de burla, el guion no se interesa por las ramificaciones tipo efecto mariposa que tal suceso tendría en la historia mundial.

Y vaya que las tendría. Es difícil encontrar a alguna persona en el mundo (por lo menos en Occidente) que no haya sido afectada de alguna forma por la existencia y creaciones de John, Paul, Ringo y George.



Ante la súbita aparición de Jack y sus decenas de geniales composiciones, el éxito y la tentación no tardan en asomar la cabeza en su vida. La oferta que le hace su futura mánager (Kate McKinnon) de beber del glorioso cáliz envenenado de dinero y fama, es prácticamente imposible de rechazar para Jack. Y presentados con la misma oportunidad… ¿Quién la rechazaría?



La cinta es una anomalía en la filmografía de Boyle en el sentido que podría haber sido dirigida por cualquiera, casi se siente como un trabajo por encargo, sin embargo el encanto y la química entre Patel y James funcionan, haciendo lo propio. Pero la verdadera estrella, omnipresente en todo momento, es la música de The Beatles, que incluso reinterpretada por Patel, y en versiones que no son precisamente las mejores (Help! en power pop) genera un mágico efecto. El eterno volver a casa. La nostalgia de tantos recuerdos. Acordes que ya han pasado a ser parte de la memoria colectiva de una civilización, casi implantados en el código genético. Un arrullo maternal primordial.



“Un mundo sin The Beatles es un mundo infinitamente peor”.