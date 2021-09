Ya renuncia

Devon Franklin es un joven que le interesa convertirse en productor de cine. Consciente de esto decide ir a trabajar a Hollywood para aprender el oficio y así poder realizar su deseo. En primavera de 2014 se encuentra trabajando como VIcePresidente de producción para Sony Pictures, y logra un éxito espectacular con la película “El cielo es real” con Greg Kinnear como artista principal. La primera semana recauda más de 30 millones de dólares garantizando así ser todo un éxito para la empresa. Amy Pascal, la directora de la empresa, le manda un correo felicitando a Devon por dicho logro.

QUÉ HACE

Lo interesante es lo que ocurre en la mente de Devon, precisamente es cuando tiene la inspiración de que ya es momento de renunciar y salir de la empresa e iniciar la propia. Cuando recibe un segundo correo de Amy es cuando se anima a pedirle una cita. Por supuesto le contesta con el día y hora asignados. Cuando se presenta en la oficina de Amy lo reciben con mucho agrado. El corazón de Devon casi se le sale por el pecho, y viene entonces la pregunta obligada por parte de Amy: “¿Que se te ofrece Devon?, y la respuesta es la siguiente: ºEstoy encantado contigo y con Sony, pero creo que es momento de renunciar e iniciar mi propio proyecto”, a lo que Amy sorprendida le pregunta a qué se refiere. Devon le responde que ha sido una bendición trabajar en Sony por casi diez años, sin embargo es hora de ya crear valor en beneficio propio, y que es el tiempo de hacerlo. Y aprovechando que está con la directora de la empresa le dice lo siguiente: “y nos interesa que Sony ponga los fondos para mi primera producción, que nos permitas enseñarte proyecto y si les interesa tener así oportunidad de iniciar algo propio”. Pascal se queda viendo, y después de algunos segundos le contesta que está bien, que le interesa mantener relación de negocio con Devon, con una condición: no puede negociar con nadie más. A lo cual Devon responde: “nos parece bien siempre y cuando lo que me ofrezcas nos llame la atención”. Ambos ríen, se abrazan, y Devon sale flotando de la oficina de Amy. CONCLUSIÓN Cuántas veces el individuo en el aspecto profesional presiente que es momento de partir, de buscar otro horizonte, o de iniciar algo propio…pero empieza a pensar en la hipoteca, en el carro, en los niños pequeños, la incertidumbre, etc. y se detiene, y luego ya la actividad cotidiana sofoca ese pensamiento de iniciar algo nuevo. Con la pandemia y por otras situaciones ha fallecido gente muy cercana, y creo que es buen momento para plantearnos la siguiente pregunta: en la tumba o en el nicho que prefieres que diga: “Tuvo una vida práctica apropiada”, o que diga “Vivió una vida con un propósito de una manera apasionada”. En lo personal consideramos que la vida debe ser algo más que ganarte el sustento. Debe ser la aplicación en máxima expresión de los talentos que hayas recibido. Lograr esto debe de ser una gran satisfacción y sin duda un estupendo legado a dejar. *- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros