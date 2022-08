Ya no respetan la regla de uniformidad en MLB

-o-o-oIgual como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribiste.

Óscar Sanabria, de Yaritagua, pregunta…: “¿Hay alguna Regla en Grandes Ligas que obligue a la uniformidad?, porque mánagers y coaches aparecen sin la camisa del uniforme, en franelas y sin las gorras”. Amigo Caro: Las Reglas de las Ligas obligan a la uniformidad, todos iguales. Pero ya no se respeta eso. Los peloteros tampoco se presentan vestidos iguales. Rodrigo Gutiérrez, de Reynosa, pregunta...: “¿Se acredita juego perfecto a un lanzador que haga 24 outs seguidos y le termine el juego un relevista con los tres outs restantes en fila?”.

Amigo Drigo: No señor. Al abridor, juego ganado; al relevista, salvado.

Lázaro Suárez R. de Fort Lauderdale, opina…: “Extraordinario, muy bueno, el Capítulo de su libro en el cual reseña su viaje a la Sierra Maestra. Me hizo revivir lo que era Cuba, con todo su ambiente y su gente. Muy agradecido”.

Amigo Laz: ¡Qué bueno que te gustó!

Jesusita Hernández R. de Culiacán, pregunta…: “¿Por qué no insistir en una franquicia de Major League Baseball para México? No hay ciudad en nuestro país capaz de soportar 81 juegos de Grandes Ligas, pero, ¿qué tal si se distribuyen así: 21 en Monterrey, 20 en Hermosillo, 20 en Mazatlán y 20 en Culiacán?”. Amiga Chita…: Y así acabamos con la Liga Mexicana de Verano y con la Liga Mexicana del Pacífico. Arístides J. Camacho, de Mérida, Venezuela, pregunta...: “¿En Grandes Ligas no hay consejeros para guíar a los peloteros acerca de qué consumir y qué no?”. Amigo Aris: Los hay y muy capacitados. Pero ellos se meten lo prohibido en secreto, porque creen que son Superman o Popeye.

Manuel de D. Petuán, de Hawaii, pregunta…: “¿Quién fue el primer mánager ganador en la Serie del Caribe y cuáles equipos ganaron las primeras 12?”. Amigo Manolo…: Ocurrió en 1949, cuando en La Habana, jugaron Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela. Y fue mánager campeón Fermín Guerra, con el Almendares de Cuba, invicto en seis juegos.

De las primeras 12 Series, hasta 1960, antes del receso de 10 años, Cuba ganó siete, Puerto Rico cuatro, Panamá una y Venezuela ninguna.

A partir de 1971, México y Dominicana reemplazaron a Cuba y Panamá en estas Series.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.