El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana dio a conocer que ya están agotados los números disponibles para la edición del 2022 del Medio Maratón Internacional de Tijuana. La corrida de 21,097.5 metros está programada para el 24 de julio e incluida en los festejos del aniversario de fundación de la ciudad, el 133, sobre una ruta certificada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y avalada por la Asociación Estatal de Atletismo de Baja California, que preside Gerardo Medina.

Falta más de un mes para la realización y como siempre sucede, habrá quienes no recojan su número, que será reasignado, así que no deben perder la esperanza quienes no alcanzaron a registrarse.

Si como dicen, ya no hay números disponibles, el evento resultará un éxito, con participación local, estatal, nacional e internacional, en esta última, muchos africanos, los que andan por todo el país ganando los premios gordos.

Habrá un buen billete como premio y es por eso la buena respuesta a la convocatoria de la paramunicipal del deporte.

Los billetes se repartirán entre los mejores absolutos y también habrá dinero por categorías, las contempladas en la convocatoria lanzada por la paramunicipal que encabeza Cecilio Hernández.

La mañana sabatina, el Imdet fue anfitrión de casi 4,000 mil corredores que vieron acción en la quinta etapa del Serial Atlético Delegacional, sobre una ruta diferente.

No salieron frente a las oficinas de la demarcación de Playas de Tijuana, donde estaba el Cortijo San José, lo hicieron de la Plaza Monumental, pero si pasaron cerca del Parque Azteca y las oficinas de la delegación.

No podía faltar el recorrido sobre la arena, que en esta ocasión fue de casi un kilómetro o poco más.

El triunfo en la rama varonil fue reclamado por Mario Martínez, en duelo la mayoría de los cinco kilómetros con Salvador Salinas. Martínez ha ganado en cuatro de las cinco fechas del exitoso evento, el que reúne la mayor cantidad de participantes.

Y entre las bellas, sigue sin rival Andrea Jarillo, quien nuevamente fue la primera en cruzar la meta.

Ensenada también tiene su Serial Atlético y en la mañana sabatina llevaron a cabo la cuarta parada de nueve que tienen programadas.

Superaron apenas los 400 corredores y los honores fueron conseguidos por los representantes del Club Potros, de Rosarito, Jesús Alcántara y Vianney Santaclara.

Los representantes del Potros vienen continuamente a correr a Tijuana, aunque ahora prefirieron hacerlo en el puerto, posiblemente para cambiar de aires.

La camiseta de los Potros la defiende y con mucho orgullo, Angelito Zepeda González, uno de nuestros sobrinos que gustan ponerse los tenis y salir a correr.

Angelito está muy cerca de recibir su título de Licenciado en Educación Física en la Escuela Normal Fronteriza y no hace mucho subió al podio en el evento de aniversario de la ENFT y también en los 5K del Conalep.

Los otros sobrinos que corren, Diego Zepeda González e Israel Morales González, ingenieros ambos, ya no tienen mucha oportunidad de participar, por sus trabajos.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, el bicho sigue amenazando y hay que cuidarse, sin relajarnos.