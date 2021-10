Ya no caerá el “veinte”

¿Sabe usted desde cuando no ha habido un pitcher ganador de veinte juegos en Liga Mexicana de Beisbol?

Haga memoria, pero le adelanto que es un hito estadístico que parece no volverá a presentarse debido a la evolución que ha tenido la manera de jugar béisbol, en particular a la forma como ahora se maneja y administra el pitcheo.

No lo voy a hacer batallas y le diré que la última ocasión que un serpentinero alcanzó la mítica cifra de veinte juegos ganados fue en el ya lejano 1992 cuando Julio Purata lo hizo jugando para Petroleros de Minatitlán.

Han pasado casi tres décadas y no ha salido el “guapo” que levante la mano y veo muy complicado que podamos volver a ver algo así.

Purata Altamirano fue un lanzador zurdo nacido en Ciudad Valles, San Luis Potosí y ese año gozó de una temporada atípica, ya que su récord personal antes de ese 1992 era de apenas doce victorias (1991 con Bravos de León), aunque después (1995 con Broncos de Reynosa) alcanzó trece triunfos.

¿Qué tan común era que algún lanzador ganara veinte juegos?

Mucho muy común y prueba de esto es que de 1965 a 1979 se tuvo por lo menos a un ganador de veinte duelos en la lomita. Fue un gran total de 17 temporadas consecutivas.

Luego de aquella campaña épica para Purata en 1992 sólo ha habido tres o cuatro ocasiones en que se han quedado muy cerca de completar las dos decenas de victorias.

Francisco Montaño ganó 19 juegos en 1994 para Acereros del Norte, luego Daniel Ríos de Torreón sumó 18 triunfos para Torreón en 2001, Nerio Rodríguez 17 ganados para Acereros del Norte en 2008 y Yoanner Negrín con 18 para Leones de Yucatán en 2016.

Ahora la misión luce más complicada no sólo por la forma en que hoy se maneja el pitcheo, sino porque la tendencia ahora en LMB es reducir el número de juegos en el calendario regular a cambio de playoffs más amplios.

“En aquellos años no usábamos el bullpen” me dijo en una ocasión el legendario Vicente “Huevo” Romo y aunque lo comentó sonriendo, sus palabras no estaban alejadas de la verdad. “Ahora le piden cinco entradas a los abridores y luego se viene un pitcher por entrada, antes que esperanza que se hiciera eso, todos queríamos tirar todo el juego”.

Mención aparte merece Antonio Pollorena, un derecho nacido en Los Mochis, Sinaloa, que ganó veinte juegos o más en cuatro temporadas consecutivas, toda una marca que será invencible en la LMB.

¿Y quién tiene la marca de más victorias en una temporada de verano?

Pues es una época en la que ganar veinte juegos no siempre alcanzaba para hacer la portada de los diarios, un derecho cubano llamado Ramón Bragaña al que apodaban “El Profesor” se embolsó nada más y nada menos que treinta triunfos (30-8) en la campaña de 1944 jugando para Rojos del Águila de Veracruz.

Insisto, era un béisbol diferente y así lo confirman las 325 entradas y un tercio que lanzó sólo en esa campaña. Abrió 45 juegos y completó 27.

Sólo para que se dé usted una idea, en 2019, el líder de entradas lanzadas en LMB fue el japonés Yasutomo Kubo con 152 episodios de labor.

¿Nombres famosos con temporadas de veinte victorias o más?

Miguel Sotelo, Andrés Ayón, los Alfredos Ortiz y Mariscal, Juan Suby, Eduardo Bauta, Enrique Romo, José Peña, Miguel Solís, Rafael García, Jesús Ríos y Armando Reynoso por mencionar algunos.

Cuídese mucho.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

Nos vemos en la parte alta del estadio Chevron

Goodbye Horses…..!!