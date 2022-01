Ya hablan de posponer temporada de este año

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “La gente común tiene más sentido común que el común de los politiqueros ”… Jaime Bayly.

¡Aunque Ud. no lo crea!. Cy Young, ganador de 511 juegos, recibió menos votos para el Hall de la Fama (75.1%), que David Ortiz (77.9%). Así de tanto, se ha deteriorado el criterio de los electores… ** Barry Bonds le cobró a los Marlins millón y medio de dólares por ser coach de bateo en 2016, y fue un fracaso. David Samson, quien era presidente de ese equipo, dice…: “Se quedaba dormido en el clubhouse, no veía los juegos, no trabajaba. Fue un completo desastre”… ** Se reporta Noe Maduro, desde Katy, Texas. Está preparándose, entusiasmado por dirigir otra vez en México. Allá es muy respetado y famoso…

** Acabo de votar para los premios 2022 de “Latinosports”, organizados por Julio Pabón para bigleaguers nativos de Latinoamérica…: Más Valioso Liga Americana Salvador Pérez, en la Nacional Juan Soto; pitcher abridor Americana Frankie Montas, Nacional, Julio Urías, cerrador Americana Jonathan Loáisiga, Nacional Edwin Díaz, novato Americana Adolis García, Nacional Vladimir Gutiérrez…

-o-o-o“Los niños entienden, mejor que la sociedad, las situaciones y preferencias de los adultos”… J.V. -o-o-o-o** Nada de particular que tres equipos vendieran en 2021, promedio de menos de 10 mil boletos por juego. Pero sí es grave que uno de esos hayan los muy ganadores Rays. Son las Grandes Ligas manejadas por Rob Manfred… ** Ayer viernes, propietarios y peloteros ya hablaban de posponer el inicio de los entrenamientos y la inauguración de la campaña 2022. Desde luego, porque no llegan a un acuerdo acerca de cómo distribuirse los multimillones de dólares en los próximos cuatro años… ** Un umpire de Grandes Ligas, me confiaba ayer, cuando desayunábamos en “El Camarón Borracho”…: “Si los umpires dijéramos públicamente lo que opinamos de los umpires robots, nos despidirían. La verdad es que consideramos no va a funcionar eso en ninguna categoría del beisbol. Tampoco en infantil”…

** Los Yankees preparan tal reorganización, que podrían salir hasta de los sluggers, Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Es que, entre los 15 equipos de la Americana, ellos fueron en 2021, décimos en carreras anotadas, décimo terceros en incogibles, décimo terceros en promedio al bate. Y terminaron ocho juegos abajo de los Rays, 100-62 por 90-70…

