Ya basta de un México dividido

Sin duda, México es un país que a lo largo de su historia, ha demostrado que se une cuando más se necesita. Ante distintos desastres naturales, es común ver cómo la ayuda llega desde los sitios más distantes e, incluso, proviene de la gente que menos tiene. Esa es la esencia del mexicano.

Desafortunadamente, esto no siempre es así.

Cuando existe de por medio algún tema político, es muy difícil lograr que la gente se una para trabajar por México, particularmente por la división ideológica de los partidos o los funcionarios de gobierno.

Y comento esto ante lo que estamos viviendo. Observamos que la pandemia por COVID-19 no sólo ha ocasionado la muerte de miles de mexicanos, sino que también ha afectado el crecimiento de nuestra economía y se ha reflejado en el cierre de miles de empresas alrededor de todo el país.

Baja California no es la excepción, pues no sólo nuestras empresas no han tenido facilidades para ingresar a esta nueva normalidad; igualmente se han tenido que cumplir con nuevos requisitos de salud y cubrir nuevas cuotas fiscales autorizadas por el Congreso del Estado.

Desafortunadamente, el actual gobierno no ve al sector empresarial como un aliado para hacer frente a esta situación y ha preferido exprimir a las empresas de la región y obtener así mayores recursos que cubran un déficit generado por anteriores administraciones. Por cierto, no parece que tengan el menor interés de investigarlas con seriedad ya que, hasta ahora, únicamente hemos sido testigos de declaraciones espectaculares. Su bandera electoral en campaña no se ve por ningún lado.

Ante esto, en COPARMEX estamos más enfocados en seguir trabajando en beneficio de nuestro México y no tenemos el interés de continuar inmiscuidos en discusiones que no brindarán beneficio alguno a nuestra sociedad.

Hacemos una invitación a que, independientemente del sector que representamos, trabajemos juntos para mostrar esa unidad que mencionaba al inicio del texto y saquemos a México adelante. COPARMEX ha demostrado la intención de trabajar en conjunto tanto a nivel federal, estatal y municipal, dialogando y estableciendo mesas de trabajo para generar las propuestas que propicien el desarrollo económico de toda la región.

Lamentamos que nuestros políticos estén actualmente más enfocados en generar controversia a través de críticas, muchas veces sin fundamento, y no en aplicar acciones que vayan en beneficio de la ciudadanía. Ahora, a seis meses de que México comenzó a verse afectado por la pandemia, es cuando tenemos que demostrar que podremos hacer frente a esto que tanto nos ha quitado.

Ojalá que nuestros representantes de gobierno, tanto municipal y estatal, dejen ya las acusaciones públicas que no nos llevarán a ningún lado y que solo generan notas en los medios como si fueran chismes del mundo del espectáculo.

Recuerden: “Unidos venceremos, divididos caeremos”.

* El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.