Y se va a la campaña…

La ciudad de Mexicali, capital de Baja California, aunque le duela al gobernador Jaime Bonilla, ha sido gobernada por priistas, panistas y una morenista. Cada presidente municipal ponía su sello, unos más obras, otros menos obras, porque no creo que en sus tres años de gobierno nomás hayan pensado en ellos mismos y no en el municipio.

Estamos a unos días de iniciar las campañas electorales de 2021, muchos dejarán sus cargos para irse a competir por otro, como el caso de Marina del Pila Ávila Olmeda quien ha tenido una carrera política meteórica e histórica, de ganar la diputación federal a candidata a la gubernatura de Baja California en tres años, pasando por la alcaldía de Mexicali, creo que va a marcar un récord difícil de igualar.

Marina del Pilar deja un municipio en el que creció la violencia, los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado en el Valle de Mexicali, un Centro Histórico al que no le alcanzó el tiempo para embellecerlo, una manita de gato solamente. Las calles llenas de baches y las carreteras del Valle de Mexicali destrozadas, aunque no le correspondía, Marina debió haber negociado su reparación total del ramal. Unos pescadores de San Felipe limitados en su actividad económica y sin darles otras alternativas de subsistencia.

Estoy esperando cuándo va a pedir licencia Jaime Bonilla para coordinar la campaña de Marina del Pilar. En unos días veremos quienes la acompañan en su campaña y son miembros de su equipo, la empresa la ve fácil, pero habrá competencia. No es un concurso de belleza, cierto, pero su contrincante por la coalición PRI, PAN y PRD, no es una competidora menor, Lupita Jones Garay tiene lo suyo y también habrá que analizar el equipo de campaña que habrá de acompañarla. Un Jorge Hank Rhon, al que no hay que dejarlo fuera de la contienda.

En Tijuana, una ciudad con mayor número de habitantes del país, presenciará la lucha encarnizada de Jorge Ramos Hernández de la coalición PRI, PAN y PRD, quien quiere volver a ser alcalde tijuanense; Julián Leyzaola Pérez, por el PES, que no acaba de solventar el problema de una orden de aprehensión en su contra y, posiblemente, Monserrat Caballero por Morena, PT y PVEM, diputada local, quien por cierto llevará a Miguel Ángel Bujanda Ruíz entre sus coordinadores de campaña, sí, el mismo Bujanda que pretendía cambiar la capital de Baja California a Tijuana.

En Mexicali la lucha por la alcaldía se definirá con el voto de los ciudadanos que vayan a las urnas, el abstencionismo jugará un papel importante. En la capital habrá un candidato independiente, Marco Antonio Vizcarra, empresario ligado a la empresa SuKarne y Vida Sana, logró obtener las firmas para ser candidato, veremos cómo lo ve la población el 6 de junio; por el PES, se está candidateando a Javier Rivas Martínez, empresario, quien contendió por el PRI, hace años, contra Víctor Hermosillo Celada, del PAN, quien ganó, ahora busca la alcaldía; Eva María Vásquez, diputada local con licencia, encabeza la planilla de la coalición PRI, PAN y PRD para el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, panista de hueso azul se enfrentará a la candidata de Morena que puede ser Karen Postlethwaite, Norma Bustamante o Alejandra León, este fin de semana tendrá que salir la posible candidata, pero todos sabemos que las famosas “encuestas” están hechas a modo.

Lo cierto es que habrá muchos otros candidatos, pero con menos oportunidades de éxito, me habrán de disculpar por no haberlos nombrado, en otra ocasión lo haré.

*El autor es periodista independiente.