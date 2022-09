¿Y los eventos oficiales?

“Hace muchos meses, posiblemente años, que no vemos un evento oficial de ciclismo, el deporte del pedal y la fibra. Suponemos que aún debe haber Liga Municipal de Ciclismo en Tijuana y también una Asociación Estatal, que se encarga de regular este deporte en Baja California. Obviamente que durante lo más feo de la pandemia no hubo competencias, lo mismo que pasó con otras disciplinas. Poco a poco volvieron a la actividad los deportistas, pero del ciclismo no hemos visto nada, al menos oficialmente. Toda la semana tenemos que transitar sobre la carretera Tijuana-Rosarito y de vez en cuando nos toca ver a un ciclista dandole a los pedales, la mayoría de las veces sin protección. Aunque también hemos visto que detrás del pedalista va un vehículo protegiendolo, raro, pero si.

En la Tercera Etapa de la Zona del Río también es común ver a ciclistas entrenando, sorteando los vehículos, que son muchos, pues por ahí están los restaurantes de moda. En otros tiempos, esa zona fue escenario de los eventos oficiales, ya que hasta allá lo permitieron las autoridades municipales, pero en estos tiempos ya es imposible, por el tráfico vehicular.

En los buenos tiempos, las competencias dominicales eran en las calles aledañas al Parque Teniente Guerrero, con mucha gente viendo el desarrollo de los eventos. También hacían sobre la Avenida Revolución y en el último que llevaron a cabo, los organizadores tuvieron que desembolsar un buen billete para recibir la autorización de las autoridades municipales.

Hasta eventos a media semana se rodaban en la Zona del Río, por el rumbo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, cuando Víctor Chagoya presidió la Liga Municipal. Aprovechando el buen clima que tenemos en estos días, hemos visto a los ciclistas que salen a rodar por las noches, rumbo al aeropuerto, algunos paseos controlados, pero otros con la única protección de la lámpara que llevan en las bicicletas.

La ciclovía que tanta polémica causó, en contadas ocasiones es utilizada por quienes práctican el deporte del pedal y la fibra.

Por eso es tanta la participación en los paseos, como el de Rosarito-Ensenada, las 50 millas muy bien protegidas, sin importar que cada día cuesta más la inscripción. También registra buena participación el paseo que promueve la Asociación de la Industria Maquiladora, Tijuana-Rosarito, a falta de las competencias oficiales.

Por cierto, este paseo de las maquiladoras es una copia del que promovía la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, que luego se convirtió en lo que ahora es la Facultad de Deportes.

En alguna ocasión, la máxima casa de estudios también llevó el ciclismo a la carretera, rodando por la carretera libre Tijuana-Tecate, lo que no se repitió, al no recibir autorización para utilizar las vías.

Atrás quedaron los años en los que Baja California estaba en el escaparate internacional con su Vuelta, en la que se daban cita equipos profesionales y hasta pedalistas que llegaron a Juegos Olímpicos, con buenos resutados. Ojalá que esos tiempos volvieran.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, ya se oye que viene otra ola del coronavirus, así que sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.