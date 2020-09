Y al despertar...

Las catástrofes en curso son varias, la climática y ambiental, la nuclear, la gran inequidad socio-económica, el resurgimiento del neofascismo, las batallas xenofóbicas, la inseguridad y ahora la pandemia.

Estamos ocupados con el nuevo y mortal coronavirus humano, si sacamos la cabeza del agua pandémica en el 2021 nos encontraremos con que el dinosaurio aún estaba allí. El cuento más corto en castellano dice "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", del más guatemalteco que hondureño, Augusto Monterroso.

Es mucho lo que nos está consumiendo la batalla contra la pandemia, estamos contando los meses para la vacuna, no será la panacea, pero si la salvación de muchas vidas. Gradualmente despertaremos de esta pesadilla para encontrarnos con que el dinosaurio aún está allí. Escucho tanto relatos de Covid como de inseguridad en Tijuana. He notado particularmente atroces los descuartizamientos recientes.

Cómo ocuparse de todas las catástrofes simultáneamente, muy difícil, quizá imposible, sin embargo comprometerse con alguna hará la diferencia. Por lo pronto solamente nos queda obedecer al pie de la letra las indicaciones sanitarias que nos vayan dando. Hay que recordar que esta es una pandemia en curso, puede aumentar su letalidad en cualquier momento. Lo más siniestro que veo en el horizonte sería un invierno con saturación de terapia intensiva y una batalla por adquirir la vacuna para poder circular sin preocuparse por la posibilidad de contagiarse. Se mantendrá el lavado de manos y alguna medida más, y esa será la real nueva normalidad. Mientras tanto hay que contar los meses como el preso espera su liberación, portándose bien y resistiendo lo más posible.

No me atrevo a calificar a nuestro gobierno ante la pandemia, pero si me puedo imaginar algo peor, es una fortuna que nos tomó con un presidente con la confianza de la mayoría. A mí me pareció genial la respuesta del subsecretario de salud al club de exsecretarios que quisieron darle un golpe. El sarcasmo es válido ante una impostura, no había escuchado ningún sarcasmo mayor de él.

En fin, estamos atrapados con la noticia del día asociada al Covid. Inevitable querer saber en qué momento estamos en la ciudad ante la pandemia sin pelearse por la cantidad de muertes, esta no es lo crítico. El problema es que hay muchos miles de muertos Covid, no hay que ser bizantino con la precisión numérica.

Prepararse para una vacunación selectiva es lo que está haciendo la Secretaría de Salud, no está descuidando la infraestructura de atención Covid. Estamos en transición, será fascinante ver qué salidas nos ofrece este año. Despertaremos en unos meses, aunque el dinosaurio aún esté allí.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.