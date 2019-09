XXII Ayuntamiento, última semana

Exactamente en una semana, el XXII Ayuntamiento, termina su ejercicio. No voy a referirme aquí a las múltiples asignaturas que éste deja pendientes, pues ya lo hice en su oportunidad, a través de otras columnas. Tampoco las acres y duras críticas (bastante justificadas la mayoría) que menudearon y menudean, hasta de muchos, que en su momento estuvieron apoyándolo o que recibieron favores del actual gobierno municipal. Hoy quiero referirme a muchos de los funcionarios y funcionarias (la mayoría) con quienes tuve el gusto de tratar por razones de mi responsabilidad como Cronista vitalicio y honorífico de la ciudad o como promotor cultural y social que es otra de mis facetas. En primer lugar, a la Sra. María Dolores Rivera de Gastélum, por su apoyo al frente del DIF y a todo su eficiente equipo de colaboradores. A la Lic. Marcela Iturralde de DESOM. En la Secretaría Educación Municipal: Lic. María de Lourdes Ákerlundh, C. Cecilia Nevares Ríos y Dra. María del Socorro Acevedo Ramírez. En el IMAC, a su Directora, Lic. Haydé Zavala, y elementos de su equipo: Lic. Liliana Vázquez y Lic. Leticia Durán (subdirectoras) Lic. Xitláic Ríos (Casa de la Cultura “El Pípila”). Mtro. Emmanuel Robles y Lic. Luisa Trampe (Archivo Histórico) y finalmente Mtra. Gabriela Gpe. Navarro en INMUJER, brillante labor. Nuevamente a la Mtra. Sofía Sandoval Palafox y su eficiente equipo (relaciones públicas y acción Cívica). La injusta memoria olvida a otros nombres a quienes pido disculpas. Mi agradecimiento de corazón para todos.



Regidores hacen historia



El sábado 14, se citó a una reunión del Cabildo tijuanense, en la que se tratarían asuntos, que podrían resultar nefastos para Tijuana, como la asignación de 1100 de permisos de taxis; permisos para nuevas rutas de transporte a empresas que prestan este servicio y la desincorporación de varios predios, para cederlos a varias asociaciones civiles. Como los temas a tratar resultaban controversiales y en algunos casos opuestos al bienestar público, como son la creación de nuevos permisos de taxis en una ciudad donde la exagerada existencia de taxis legales e ilegales asfixia a la población, los regidores de oposición y otros que están hartos de los acuerdos que por mayoriteo se toman en Cabildo, decidieron no asistir y así hacer reventar la sesión convocada a última hora. Llegado el momento se presentaron el Alcalde, la síndico y seis regidores del PAN. A las 6 PM faltaba un regidor para quórum legal. Llegó el regidor Lic. Marco Antonio Romero con lo que se pudo abrir la sesión, pero para acordar los asuntos convocados hacía falta “Mayoría calificada”. Los regidores Ivett Casillas, Luis Torres, Julieta Aguilera, Eligio Valencia, Jesús Ortiz Ampudia, Mónica Vega, Roberto Quijano y Manuel Monarrez no asistieron, rompiendo así por primera vez en muchos años, la estrategia del mayoriteo en Cabildo, para evitar acuerdos en contra del Pueblo. ¡Felicidades!









* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.