Who’s the boss

De una vez aclaro que esta columna aplica para todas las empresas y para todos los tamaños, porque luego creen que escribo solo para super empresotas y no. Le pido encarecidamente que lea y reflexione.



Cada vez que me abren la puerta en una empresa para el tema de consultoría invariablemente pido el organigrama y 8 de 10 me sacan unos tres más o menos, así como lo está leyendo, se justifican diciendo que están en reestructuración, que así no va a quedar el final, o bien, explican que es por “área a la que le dan servicio”, total que no hay un organigrama definido. Así las cosas: no hay.



¿Cómo pedir resultados si no sabemos claramente quien es el responsable? Y aquí es el nacimiento de las áreas grises, vaya, terreno fértil para aventarse la papa caliente. A ver si esto le suena familiar: “¿le devolviste la llamada al cliente?” -no, pensé que lo haría Pepe- y Pepe ni enterado ¿quién es responsable? ¡Ni idea! Entonces ahí viene el jefe a decir: “¿por qué no lo resuelven?, ¡no tienen iniciativa!” Pero oiga, no es así el asunto, aquí le van palabras fuertes: Ud. Es el responsable de asignar las funciones y responsabilidades, de determinar la descripción de puestos y hacer que se respete. Si no está claro, las áreas grises crecerán, y son como el sargazo, crecen y molestan, no dejan trabajar.



¿Qué hacer? Primero reconocer que tiene un “área de oportunidad” (esta soy yo siendo amable), supongamos que no tiene un problema, pero siempre es bueno echar un ojito a su organigrama; ahora que si le quedó el saco...tome nota.



Primero dígame quién manda, quién es el gerente y literal, abra su power point o Presentation de Google ¡o una hoja blanca! Pero haga el diagrama, el dibujito: el organigrama completo.



Gerente, jefes, coordinadores, supervisores, así son los puestos, porque entre más elaborado y largo el título más confuso es: “líder de proyectos de innovación y exportación del área de congelados”, cuando es “jefe de almacén”, básico por favor, las cosas por su nombre, considere que entre más fancy el puesto más le va a costar, no se haga bolas, lo que apremia es acomodar a los jugadores en la cancha.



Algo que puede ser de gran utilidad es entrevistar a cada uno de sus colaboradores y preguntarle por las actividades que realiza, haga su lista y empiece a hacer la descripción de puestos. Peeeeero lo que más ha funcionado es: elija unas cuantas quejas o problemas que haya habido en su empresa, es con fines educativos ¡ojo!, analice que originó esa situación ¿quién era responsable? ¿Cuántos jugaron a la papa caliente? En teoría ¿qué debió de haber sucedido?, diga el hilo de cada queja hasta llegar al problema toral y siempre, créame, siempre va a encontrar a alguien que no hizo algo porque creyó que, o no le tocaba o vive en “teoría”.



Haga el ejercicio y prepárese, porque va a encontrar información que no esperaba, por favor no entre en pánico ni haga lío, lo que quiero es que Usted tenga información para poner orden, no sabe lo que le va ayudar. Y como bonus le dejo algo: analice los liderazgos en su empresa ¿hay buenos líderes? ¿Hay empatía? Escuche a su gente y si no halla la puerta, llámeme, teclee mi nombre en Google y mándeme mensaje ¡pare de sufrir!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.