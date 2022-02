Vuelven a clases

Luego de más de dos meses sin clases, los alumnos que pertenecen a escuelas en las que imparten clases maestros de la sección 2 del SNTE volverán por lo menos a las clases virtuales, esto fue comunicado por el líder sindical Juan Enrique Villanueva Villa. El comunicado fue emitido ayer y en el se señalaba que si bien se ha avanzado en los pagos a los maestros, todavía se tienen pendientes nóminas extraordinarias pero tras las pláticas y acuerdos con las autoridades se tomó la decisión de regresar a las clases.

Eso si, los maestros que se mantienen con los pagos pendientes, estos se mantendrán en paro y tendrán el apoyo del sindicato para que logren cobrar su dinero.

Sin duda que el estira y afloje entre las autoridades estatales y los maestros y estuvo fuerte, pero algo que hay que decir es que siempre hubo diálogo o al menos eso mostraron las autoridades y maestros.

También hay que señalar que los padres de familia empezaron a marcar una diferencia en el tema, ya que si bien dieron su apoyo a los maestros que no se les ha pagado, también mostraron una inconformidad por quienes si recibían un sueldo y no impartían clases, por lo que se manifestaron. Ahora se tendrán que conocer los planes para recuperar las clases perdidas tras el paro de más de tres meses, ya que se acercan las vacaciones de Semana Santa, y de ahí la recta final del ciclo escolar. Por tal motivo autoridades estatales y maestros deben de tener un plan de recuperación para que no se afecta a los estudiantes ante el cambio de nivel educativo que se avecina en el próximo escolar.

DESORDEN EN EL VALLE

Tal parece que los problemas en el Valle de Guadalupe no terminan, pues aunque es una de las zonas con mayor atractivo turístico en el estado por sus prestigiados vinos y exclusivos restaurantes, también es cierto que poco a poco han ido proliferando los bares en la zona. Hace unos meses fueron los mismos vitivinicultores los que alzaron la voz para denunciar la realización de eventos masivos en áreas protegidas y los negocios que se anuncian como restaurantes y vinícolas pero que en realidad son bares que cierran hasta la madrugada, que demás del ruido que genera, también preocupan los accidentes de jóvenes que manejan por la ruta del vino luego de haber consumido alcohol.

No obstante, el Gobierno Municipal de Armando Ayala Robles ha continuado con las inspecciones y recientemente clausuraron uno de estos lugares que a pesar de que había sido suspendido, los propietarios rompieron los sellos.

En los pasillos de la Dirección de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos, se comenta que en los próximos días se tomarán acciones más rigurosas para poner orden en el Valle de Guadalupe, antes de que las cosas se salgan de control y mantener su atractivo turístico que tanto le ha costado obtener. Desorden en el Valle