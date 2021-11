Vuelven a casa

En lo mero bueno, los exigentes y conocedores aficionados de Tijuana se quedarán sin presenciar acciones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Durante la campaña regular y los juegos de play off, Soles de Mexicali hicieron sus partidos de local en el gimnasio que los Zonkeys de Tijuana tienen en la unidad deportiva Santos Meza. Hubo cambio de gobierno y buenas noticias para los Soles de Mexicali, que regresarán al Auditorio del Estado para realizar los partidos de la final de la Zona Oeste. Tarde, pero se supo que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California quería cobrar un buen billete a la directiva de Soles por utilizar el Auditorio del Estado. Se hablaba de varios miles de pesos, ya que durante los partidos usaban el aire acondicionado o al menos esa fue una de las declaraciones de David González Camacho, considerado ya el peor dirigente que ha tenido el deporte de Baja California. En la página de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aparece que Soles jugará la final en el gimnasio de los Zonkeys, pero no, ya se regresan a Mexicali, dejando abanicando a los aficionados de Tijuana. El anuncio oficial lo harían los directivos de Soles este martes por la tarde o el miércoles. Por cierto, no eran tantos seguidores del equipo, ya que promediaron durante la campaña a 400 personas en las butacas, entre ellos los que venían en un camión desde Mexicali. En la final de la Zona Oeste, pactada a cinco encuentros, la quinteta de Mexicali se medirá a los Astros de Jalisco, que serán anfitriones de los dos primeros partidos, sábado y domingo, en la Arena Astros, de Guadalajara, la Perla de Occidente. El primer equipo que gane tres juegos avanza a la serie donde está de por medio la corona de la LNBP, así que, seguro, sólo está el partido del 10 de noviembre en Mexicali. Si la serie se alarga, Soles y Astros también jugarán el jueves 11 de noviembre. Para llegar a estas instancias de la temporada 2021 de la LNBP, los Soles dieron cuenta de los Libertadores de Querétaro y los Astros dejaron en el camino a Abejas de León. En la Zona Este, la final la protagonizarán los equipos Fuerza Regia de Monterrey y Plateros de Zacatecas. Ya son 21 temporadas en las que ha participado el conjunto regiomontano y en todas ha avanzado a play off y en los últimos cinco años han conseguido tres cetros. Fuerza Regia le dio un repaso a los Leñadores de Durango, a quienes se impusieron 3-0 en la serie, mientras que Plateros necesitó de cuatro partidos para eliminar a los Dorados de Chihuahua. Dorados, donde alineaba Raúl Palma, eran una de las potencias en la mejor época del deporte ráfaga profesional en México, para nosotros, el Circuito Superior de Básquetbol, en el que alguna ocasión, a mediados de los 70´s, Dragones conquistó para Tijuana la corona. En la LNBP 2021, Dorados tuvieron una gran actuación en la campaña regular, terminando en segundo lugar, pero en la postemporada se les acabó la aviada y se fueron a casa. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden qué, aunque estén vacunados, hay que usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.