Vizquel no acosó a ningún bat boy

Omar Vizquel es un afortunado receptor de espacios en los medios. Siempre algo nuevo lo lleva a ocupar los mejores sitios informativos en periódicos, radioemisoras, televisoras, redes sociales, páginas web y otros vericuetos de la información.

Primero, porque un día dije que no votaba por él para el Hall de la Fama.

Después, porque apareció acusado de pegarle a su esposa.

Ahora, porque un joven autista, que fue bat boy de los Barones de Birmingham, doble A de los Medias Blancas, lo acusa de acoso sexual.

A todas éstas, ¿votaré por él?...: No.

¿Creo que le pegó a su esposa, Blanca?... Sí.

¿Creo que, realmente, acosó al bat boy?... No, no y no. En los clubhouses se hacen más bromas que en ninguna otra parte. Y por eso, como Vizquel no contesta, llamé a dos peloteros que eran de los Barones de 2019, el año de la acusación. Uno de ellos me dijo…:

“Omar se lo pasaba inventando chistes de muchos los tipos contra todos nosotros y nos reíamos mucho”.

Y el otro…:

“Recuerdo a ese bat boy, gran muchacho. Todos lo queríamos mucho, incluso Vizquel. Y que le lavara la espalda nada tiene que ver con sexo”.

La demanda puede ser un tiro al aire de los abogados, a ver cuánto dinero le pueden sacar al caraqueño.

Por otra parte, una señora, a quien los periodistas llamamos “la Pepa Asomá”, quien escribe sin tener medios que le publiquen. Pero escribe y escribe a favor del Hall de la Fama para Vizquel.

Sobre lo de Birmingham, “la Pepa Asomá” embadurnó letras en cantidad, copiando lo escrito por periodistas de Estados Unidos, sin aportar nada nuevo.

Vizquel no necesita tal defensa, ¡no me defiendas, comadre!. Y tampoco la del estudiante de derecho fracasado, que se metió a narrador y ahora quiere hacerse periodista.

¿Por qué y para qué Omar va a abusar sexualmente de un joven autista?

Tiene Omar muy buena preparación casera. Incluso, en sus años de niño en Caracas, jugaba en equipos de militares, llamados Los Aguiluchos. Por supuesto que le imponían disciplina militar.

A los 54 años de edad, está en plena madurez con fuerzas de juventud. Habla tan bien el inglés como el castellano. Es famoso en todo el beisbol. Es bonito, sabe sonreír y es millonario en dólares. Ganó 63 millones 210 mil 668 en sus 24 años de pelotero, más 22 millones 17 mil, por publicidad.

Y por fin sé por qué botaron a Vizquel de los Toros. Por este caso del bat boy.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.