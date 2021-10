Visita presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy a Baja California para una de sus clásicas giras por diversas entidades del país, para supervisar obras y realizar anuncios.

Y es precisamente en este punto donde el anuncio "cumbre" se dará mañana en la ciudad de Ensenada, donde según la agenda el Presidente dará a conocer el decreto por el cual serán legalizados los vehículos extranjeros que han entrado de contrabando al país.

Según ha dicho el mandatario, uno de los argumentos para regularizar las unidades es que quienes utilizan ese tipo de vehículos son gente pobre que no cuenta con recursos para adquirir uno de agencia.

Aunque quizá no es del todo cierto, porque tan solo en Baja California circulan miles de vehículos irregulares, conocidos como "chocolate", que no son necesariamente carros "viejitos" a carcachas, sino autos de lujo, convertibles o deportivos de marcas BMW o Mercedes Benz, o pick up de reciente modelo.

Mientras los propietarios de esos vehículos irregulares y los negocios de Anapromex, Onappfa, Amlopafa y otras al margen de la ley que hasta dan "placas" de circulación serán premiados con la legalización de la ilegalidad, son miles y miles más de propietarios de vehículos cautivos a quienes las autoridades hacendarias, tanto federales como estatales, les encajan la uña con los pagos de tenencias, placas, revalidación, cambios de propietario, etcétera.

Sin duda, el tema de la legalización de lo ilegal es contrario al estado de derecho, sin embargo, hay quienes lo ven e otra manera.

Otro tema que posiblemente abordará el Presidente será el de su contrarreforma eléctrica, aunque quizá en Mexicali es contraproducente lo mencione, porque es precisamente en este municipio donde la "empresa productiva del estado" cada año ataca sin piedad a los cachanillas con sus altos cobros.

Avanzan concursantes

En la carrera hacia la vacante de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) la lista de aspirantes se ha reducido a 18 que hasta el momento han superado los exámenes y requisitos impuestos por el Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente el magistrado

Se debe recordar que existe una plaza que quedará vacante en febrero del próximo año, cuando le toquen Las Golondrinas a la togada Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien tendrá que despedirse al llegar a los 70 años, edad máxima para ocupar ese cargo. Al principio del concurso había más de una veintena de aspirantes, pero varios de ellos han quedado fuera. Llama la atención que tanto en el examen teórico y el práctico, son pocos quienes alcanzaron la máxima calificación de 100 puntos.

En el teórico lograron esa puntuación Karla Patricia Amaya Coronado, José Manuel Castro Valenzuela y Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, mientras que en el teórico el único con 100 puntos fue Salvador Avelar Armendáriz, conocido por su cercanía con el diputado Juan Manuel Molina

García, actual presidente del Congreso del Estado. La próxima semana será la etapa de entrevista con el Consejo de la Judicatura para los 18 aspirantes al cargo, y después de eso los que "pasen" ese filtro estarán en la lista que será enviada al Congreso del Estado, donde "dedocráticamente" decidirán quién ocupará la vacante de magistrado a partir de febrero del próximo año.