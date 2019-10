Visita hoy AMLO San Quintín

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este día Baja California, aunque específicamente el acto que encabezará será en San Quintín.

Por la mañana estará en Sinaloa, en El Fuerte, después tomará un vuelo para llegar poco después de las 14:00 horas a Tijuana.

De ahí se trasladará vía terrestre a San Quintín, un trayecto de poco más de cuatro horas.

Para las 19:00 horas está programado su encuentro con médicos y enfermeras del hospital del IMSS de San Quintín.

Ahí hablará sobre un programa enfocado al personal médico de clínicas y hospitales rurales.

De acuerdo con el delegado del Gobierno federal en BC, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, recibieron solicitudes de audiencias de varios grupos, pero la visita en esta ocasión está muy apretada, además de que San Quintín está retirado del resto de los municipios.

Comentó que el cambio de fecha de su visita quizá se debió a una confusión, porque él programa regularmente sus giras en fin de semana, pero este cambio no tiene que ver con un asunto político.

Quitan restricción

Para poder aspirar a ser dirigente de Morena no es necesario solicitar licencia o renunciar si se está en algún cargo público para participar en el proceso.

Esto lo determinó mediante unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El partido elegirá a quien sustituirá a Yeidckol Polevsnsky o en dado caso ella pudiera buscar reelegirse en el cargo.

Una de las propuestas para la selección sería la de encuesta, sin embargo, a nivel nacional seguía debatiéndose sobre la misma.

A nivel local se elegirá al presidente estatal del partido. Leonel Godoy es quien ha asumido como delegado de Morena en Baja California y quien encabezó los trabajos partidistas en las pasadas elecciones.

La convocatoria del partido emitida el 16 de agosto de 2019 establecía que los aspirantes a las dirigencias del partido deberían renunciar a sus cargos públicos antes de registrarse como candidatos.

Sin embargo, este requisito quedó eliminado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lástima por Ismael Burgueño, quien tenía apenas unas semanas de haber sido nombrado delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las oficinas más ocupadas, pero dejó el cargo hace unos días para ir tras la dirigencia de Morena en la Entidad.

Ocurrencia

Bien dicen que para algunos la experiencia nunca será sinónimo de sabiduría o conocimiento, ni mucho menos de habilidad; un ejemplo, comentan entre la clase política, es el único diputado que tiene el PRI en BC, David Ruvalcaba Flores, quien a pesar de ser por tercera vez diputado local parece que no ha entendido la diferencia entre distintas leyes y reglamentos.

Tratándose de colgar del tema de la UABC, Ruvalcaba cometió la ocurrencia de proponer que se modifique "La Ley Orgánica de la UABC" con el fin de obligar al Gobierno del Estado a entregar las participaciones correspondientes a la Máxima Casa de Estudios, evitando, dice, que vuelva a suceder la situación que hoy priva a la Universidad.

Quizá Ruvalcaba pueda cambiar toda la Ley Orgánica de la UABC, pero especialistas en derecho legislativo aseguran que para asegurar que el Estado mande el dinero que corresponde a la Universidad es necesario cambiar otras leyes como la Ley de Fiscalización de Cuentas Públicas, la Ley de Responsabilidades d Servidores Públicos o el Código Penal como fue el caso de las aportaciones que no se le entregan al Issstecali.

Entre los pasillos del Congreso se dice que los asesores que tuvo Ruvalcaba ya no quisieron trabajar con él (por algo).

Tan desubicados andan Ruvalcaba y su equipo que mientras en su boletín de prensa temerariamente advierte que se plantean sanciones en caso de no cumplir con las aportaciones por parte del Gobierno, al revisar la escueta reforma que presentó (agregarle medio párrafo a una ley), en ningún lado deja establecido que habría sanciones en caso de que el Gobierno no haga sus aportaciones. De todos modos, la Ley Orgánica es el reglamento que regula la vida interna de la UABC, no para normar la conducta del Gobernador.

En fin, tan orondo andaba Ruvalcaba con sus declaraciones que cometió la burrada de criticar la falta de transparencia y el desvío de recursos sin recordar que hay un nutrido grupo de priistas que aún pugnan porque se transparenten los 30 millones de pesos que manejó siendo dirigente estatal del PRI.