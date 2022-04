Visita esposa de Amlo BC

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, estuvo ayer en Tijuana encabezando los “Fandangos por la lectura”, evento parte de un proyecto para difundir el interés en la lectura.

En el evento estuvo acompañada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y también la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez,

quien fue la primera en llegar y acomodarse como parte del presidium.

En el evento también estuvieron presentes Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México; Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la AMEXID; Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; el cantante

Edwin Luna; el embajador de Uruguay en México,

Aníbal Cabral Segalerba.

En su calidad de Consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México, Gutiérrez Müller, encabezó este evento realizado como parte de un proyecto conjunto entre el Gobierno de México y la Embajada de Uruguay.

TERMINARÁ JORNADA DE VACUNACIÓN

La jornada intensiva de vacunación contra el Covid-19 finaliza el próximo 30 de abril, exactamente el día que caduca un lote de vacunas que tiene el Estado, que son cerca de 50 mil hasta al día de ayer, según cifras del Secretario de Salud en Baja California.

Adrián Medina Amarillas detalló que se espera se puedan aplicar todas las dosis ya que quedan todavía 4 días para poder suministrarlas, ya sea las primeras, segundas o dosis de refuerzo.

Lo que sí es una realidad y que es muy difícil de contabilizar, son las vacunas que se enviaron para segundas dosis o refuerzos y que no se aplicaron para quienes iban dirigidas ya que los ciudadanos optaron por vacunarse en los Estados Unidos, ante la oferta y disposición de vacunas.

La autoridad de salud señaló que no hay una manera de contabilizar cuantas personas se vacunaron en el vecino país, pero hay quienes señalan que son algunas decenas de miles de bajacalifornianos, entre niños, adultos y adultos mayores que se beneficiaron con la apertura de la frontera para aplicarse la vacuna. Por lo pronto, las jornadas seguirán, incluso casa por casa para que los biológicos se apliquen y poder inmunizar a quienes por alguna razón no se han puesto la vacuna y poder mantener la baja en casos de Covid, así como la reducción en restricciones como lo es el no uso de cubrebocas.

DESTACA ENSENADENSE EN CONCANACO

El empresario ensenadense Jorge Menchaca Sinencio estuvo ayer en la Ciudad de México para acudir a la sesión del comité ejecutivo de Concanaco Servytur, donde lo ratificaron como vicepresidente Regional de la Zona Noroeste.

Eso significa que coordinará los trabajos de las cámaras de comercio de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Cabe mencionar que también fue nombrado presidente de la Comisión de Honor y Justicia y el lunes fue nombrado tesorero del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), lo que significa que su agenda de trabajo estará bastante apretada en lo que resta del año.