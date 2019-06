Visita especial 

A diferencia de las dos visitas anteriores, las personas que esperaron al presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvieron oportunidad de verlo por mucho tiempo.

A su arribo al aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, el Presidente optó por no pasar mucho tiempo en las instalaciones y, tan pronto cruzó la puerta de arribos, se dirigió directamente al automóvil que lo esperaba, sin detenerse como en ocasiones anteriores.

Esperemos que la prisa se haya debido a la preparación del discurso que ofreció en la calle Segunda, en el que dejó en claro los lazos de hermandad entre México y Estados.





Respaldo

Alrededor de 150 diputados federales realizaron una manifestación para mostrar su apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores salieron de la calle Ocho, pasando por la avenida Revolución hasta llegar al punto donde daría AMLO su mensaje.

La marcha fue encabezada por el diputado Mario Delgado Carrillo, quien aplaudió el acuerdo pactado entre López Obrador y el presiente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los legisladores estaban el controvertido Gerardo Fernández Noroña, así como la reciente que se hizo famosa en redes sociales Geraldine Ponce.

Por cierto mientras caminaban por la Revolución, “casualmente” se encontraron al virtual presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien comía ahí y al paso de los legisladores fue felicitado por varios.





Gran convocatoria

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una gran convocatoria y logró traer a Tijuana no sólo a los funcionarios públicos emanados de su partido y de la alianza que lo llevó al poder, sino a personajes de todos colores y sectores.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro con todo y que no fue al evento, sí lo nombraron al inicio del evento y los abucheos no se hicieron esperar para el panista.

El Presidente de Tijuana acudió este fin de semana a la Cumbre de Alcaldes de Norteamérica en Baja California Sur, caso contrario a su homologa de Rosarito y señalada por tener una relación cercana a la alcaldesa electa de Morena Aracely Brown Figueredo.

Así es, así como festejó el triunfo de la morenista el domingo pasado, ayer Mirna Rincón Vargas acudió al mitín de López Obrador.

Mientras que al gobernador del Estado Francisco Vega de la Lamadrid, como a otros gobernadores en las visitas Presidenciales, no le fue bien, pues se escucharon gritos de “Fuera Kiko”, entre otras consignas.

Por cierto, sobre el tema de las negociaciones el canciller Marcelo Ebrard se limitó a decir que se evitó que México pague el arancel, pero poco se dijo de a cambio de qué se llegó al acuerdo, como el hecho de que será en México el país en donde los solicitantes de asilo esperen respuesta de Estados Unidos.

Los gobernadores que acompañaron al Presidente fueron el de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la jefa del gobierno de la Ciudad de México.

Mientras que de su gabinete además del canciller Marcelo Ebrard, también estuvieron los titulares de la Secretaria de Marina, de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Representantes de diferentes sectores sociales y empresariales también acudieron al llamado, entre ellos el presidente del CCE a nivel nacional, Carlos Salazar y el padre Solalinde, ambos dieron discursos durante el evento.