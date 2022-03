Controversia es lo que no puede faltar cada año tras la ya tradicional marcha del 8M, en la que mujeres de todo México y Baja California alzaron la voz para exigir justicia ante la violencia que viven.

De nueva cuenta, la manifestación en Mexicali subió de tono y finalizó con pintas, vidrios rotos e incendios en el Palacio Municipal, por lo que la Policía Municipal y Bomberos tuvieron que actuar ante los hechos.

Tras los hechos, personal de ayuntamiento trabajó gran parte de la noche y durante la mañana para reparar los daños en los bienes inmuebles; ante los hechos, la alcaldesa de Mexicali, señaló que no se levantarán denuncias contra las manifestantes.

Por cierto, será hoy cuando en el Congreso del Estado se esté tocando el tema de violencia contra la mujer, y la diputada Michel Sánchez dio a conocer a través de sus redes sociales que se revisará el dictamen que busca tipificar el acoso sexual, así como agravar el castigo contra el hostigamiento sexual. Sin duda la violencia contra las mujeres siempre ha existido, pero poco a poco se ha tomado una mayor conciencia para erradicarla, y aunque tipificar y endurecer las penas sin duda ayudan, un paso importante sería trabajar desde las escuelas el tema, para buscar romper desde ahí la cadena de violencia, por lo que si bien las autoridades trabajan, aún falta mucho sobre el tema.

Por cierto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, tuvo ayer la conferencia mañanera en Rosarito y ahí la cuestionaron sobre el vandalismo hecho por manifestantes feministas. La Gobernadora, quien abrió la conferencia con un discurso en defensa de las mujeres, dijo que se repararán y que vale más una vida que esos daños.

NEXT ENERGY

Otro tema que deberán estar revisando los diputados locales, al menos los que estuvieron en la pasada legislatura y que votaron a favor de aprobar la planta fotovoltaica ya que se busca un juicio político contra ellos por parte del Partido Acción Nacional.

Esto ante el posible agravio a las finanzas estatales por 12 mil millones de pesos; el presidente de la mesa directiva de la XXIV legislatura y también diputado del pasado congreso, Juan Manuel Molina García señaló que no ven problema en el tema.

El legislador detalló que lo que realizó el Congreso fue el poder autorizar el contrato, más no así los términos del mismo, por lo que no tendrían responsabilidad en este, y todo recaería en la pasada administración estatal. Por lo pronto, el estado tiene dos tareas, una asegurar la energía para que siga funcionando sin problemas el acueducto que lleva el agua a la zona costa de Mexicali, y lograr salir sin daños del contrato con Next Energy.

DE VUELTA AL IEEBC

Todo parece indicar que la ex consejera electoral del Instituto Estatal de Baja California Lorenza Gabriela Soberanes Eguía estaría de vuelta en el Instituto, pero ahora como titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del IEEBC.

Esto luego de que la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobara la elegibilidad de

Soberanes Eguía para ocupar dicho cargo.

Dicho dictamen deberá ser aprobado por el consejo General que encabeza, donde deberá ser analizado por Luis Alberto Hernández Morales.

Soberanes Eguía fue consejera del Instituto Estatal Electoral y dejó el cargo apenas el año pasado, por lo que estaría de vuelta con sus excompañeros en caso de que se autorice su regreso.