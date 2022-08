Vida íntima del líder de los bateadores

-o-o-oHoy martes y mañana miércoles son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Ruperto Pedraza, de Culiacán pregunta…: “¿Puede informarme de la vida personal del líder de los bateadores, P. Goldschmidt (Cardenales)?”.

Amigo Peto…: Su nombre es Paúl Edward, nativo de Wilmington, Delaware, pero ha vivido siempre en Houston, y el 10 de septiembre, celebrará sus 35. Su mama, Kim, es católica y su padre, David, judío. Paúl y sus dos hermanos más jóvenes que él, han sido educados como católicos.

Sus bisabuelos, Ilse y Paúl, y también su abuelo, Ernie, quien vive aquí, en Florida, en Fort Lauderdale, escaparon milagrosamente del Holocausto, en 1938.

Paúl está casado con Amy desde 2010 y han procreado dos preciosas críaturas, un varón y una niña.

Paúl jugó con los Diamondbacks, desde 2011 hasta 2018 y desde 2019, con el club de San Luis.

Libio Bermúdez, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué usted no se ha muerto?”.

Amigo Yiyo…: Varias veces me he hecho esa misma pregunta, sin encontrar respuesta. Y también le pregunté lo mismo a Papa Dios, quien me dijo…: “Quiero que vengas aquí, conmigo. Pero he estado muy ocupado, con la pandemia, lo de Rusia-Ucrania y ahora con Estados Unidos-China. ¡Óyeme!, no te preocupes, que tu muerte está segura. En estos días te hago saber”.

Jesús Salcido, de Nogales, pregunta…: “¿Qué significa poner a un pelotero en asignación o ponerlo en waivers?”.

Amigo Chucho…: Un bigleaguer está en asignación, cuando es sacado del róster de los 40 y en no más de siete días, tiene que ser cambiado, o puesto en waivers, o regresado al róster o enviado a las menores.

Un jugador en waivers está dispuesto para cambios y esperan proposiciones inmediatas.

Lucila Paredes, de San Juan de Puerto Rico, pregunta…: “¿Por qué atacaron e hirieron a balazos a mi ídolo, David Ortiz?”

Amiga Chila…: El móvil del ataque aún se desconoce. La policía dominicana informó que le pagaron ocho mil dólares a quien le disparó y que después, desconocidos, mataron a tiros al autor del atentado.

Richard Araujo, de Ponce, opina...: “Ningún profesional del deporte/espectáculo, ningún artista, ni científico, y menos aún, político alguno, vale $500 millones de dólares.”.

