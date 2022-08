Víctor Hermosillo Celada

En diciembre de 1997 siendo Alcalde de Mexicali Eugenio Elorduy quiso dejar como su sucesor a Jaime Díaz, yo no militaba de manera activa en Acción Nacional, pero trabajaba en el equipo de la presidencia municipal, a mí no me pareció correcto, de hecho sostengo que la descomposición del PAN en nuestro estado inició con el manejo del padrón interno para hacerse de la candidaturas, en su momento se lo manifesté al Lic. Elorduy y opté por renunciar al gobierno municipal; al enterarse Gustavo Sánchez, en aquel entonces Síndico Municipal me invitó a trabajar en algunas ideas para la campaña interna en la que se procuraba impulsar la opción de Víctor Hermosillo para la presidencia municipal

A los días me presenté en su casa, discutimos un par de ideas, Macristy, entonces Oficial Mayor del Gobierno del Estado llegó a organizar la comida por lo que me quedé a comer con ellos, recuerdo que en la misma discutimos sobre la conformación del primer triunvirato, él estaba equivocado, yo tuve la razón, Macristy reía a carcajada abierta por que él no había tenido la razón; desde entonces ha sido al revés, de Victor se aprende todos los días, es un hombre culto, es un ciudadano comprometido con su país al que no le gusta hacer política en la acepción que la mayoría tenemos de esa actividad; Víctor prefiere hechos y acciones concretas a discursos y actos protocolarios.

Cuando ha ocupado posiciones públicas lo ha hecho con la convicción de que se está en ellas temporalmente, que la congruencia de las acciones y los dichos es el crédito más grande al que se puede aspirar; que la vida ha sido generosa y que el trabajo y la entrega personal dignifica nuestra calidad humana; me tocó verlo trabajar muchas horas de muchas jornadas y saber que es sólo a través de la entrega diaria que se construyen historias e instituciones de éxito.

Víctor es un hombre que cree en el trabajo de equipo, no en el ejemplo del caudillo, es en muchos sentidos un guía para quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con él; por cierto, posee cierto humor inglés que combinado con su tosquedad muchas veces reflejan el rostro adusto de un hombre curtido por lo años, justo ayer cumplió 83.

Me consta que ha sido amigo a carta cabal, que es un hombre que no tiene telarañas mentales, y mire que en política eso es una excepción, Víctor ha sabido ser padre, esposo, empresario, político, pero lo que más a sido es un ciudadano en toda la extensión de la palabra, uno de esos que tanta falta nos hacen; por ello ha sido un privilegio poder hacer algo de camino juntos.

Víctor sabe que la oportunidad de vivir es un privilegio, pero que ello implica obligaciones, no sólo el reclamo de derechos que nos son afines; por ello CAHOVA, por ello su paso por Cruz Roja, por ello su consistencia en sus acciones, por ello su involucramiento en muchos de los temas que nos son comunes como sociedad. La vida le dio la fortuna de coincidir con Carla, quien ha sido su compañera de esta aventura que es vivir

Deseo de todo corazón que su paso no se canse, que la vida nos dé la oportunidad de seguir discutiendo juntos y de recorrer muchos kilómetros más en motocicleta.

*- El autor es empresario, ex Presidente de Coparmex Mexicali