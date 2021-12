Vía a Grandes Ligas

-o-o-o

La Pregunta de la Semana…: ¡Feliz Navidad! Cuatro que jugaron en Grandes Ligas nacieron en un 25 de diciembre, dos de ellos no en camas, ni camillas. ¿Quiénes fueron?

La Respuesta…: A la mamá de Pud Galvin le practicaron una cesárea cuando amanecía el 25 de diciembre de 1856, para que él naciera… Rickey Hénderson nació en Chicago, en el asiento trasero de un automóvil, a medio día del 25 de diciembre de 1958, cuando su mamá Katty, era conducida de urgencia a un hospital…

Manny Trillo también nació en el asiento trasero, pero de una camioneta, el 25 de diciembre de 1970, rodando por la carretera Caripito-Miraflores, cuando llevaban a su mamá, Trina, al hospital… Nelly Fox llegó a este mundo, el 25 de diciembre de 1927, en la tarde, en un hospital de San Thomas, Pennsylvania…

Carlton Fisk no nació un 25 de diciembre, sino el 26 de diciembre de 1947, bajo atención del médico partero del área, y en la casa de sus padres, en Bellows Falls, Vermont, población de tres mil habitantes.

Rod Carew nació el primero de octubre de 1945, a bordo de un tren que rodaba en Panamá, hacia Gatún. Su mamá, Betty, fue atendida de emergencia por un médico que también era pasajero de esa máquina, llamado Rodney. Betty, gradecida, le puso al muchacho el nombre de su partero de emergencia.

-o-o-o“Decidí retirarme, una tarde que fui strikeut con tres en bases, miré a las tribunas y mi esposa y mis hijos me ebucheaban”… Frank Healy.-o-o-o-oPropietario entusiasta.- No es muy rimbombante la noticia de que los Mets contrataron al mánager, Buck Showalter. Lo que es notable hasta lo escandaloso, es que tres días entes de anunciarlo la gente de relaciones públicas, el propietario del equipo, Steven Cohen, lo informó en Twitter. Mira…: “I’m pleased to anounce Buck Shoewalter as de new mánager of the New York Mets”… ¡Qué tal!...

Se necesitan autores.- Para el libro acerca de la historia del beisbol en Venezuela, la Society for Américan Baseball Research, busca quienes escriban las biografías de Robert Pérez, Kelvim Escobar, Ugueth Urbina, César Istúriz y Frankie Rodríguez. Los interesados pueden ponerse a la orden en committees@sabr.org y también a Bill Nowlin@rounder.com... ¡Suerte, muchachones!... -o-o-o“La noticia en París, es que demandaron, por adulterio, a la Torre Infiel”… Dick Secades.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.