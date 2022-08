‘Verdad Histórica’, un engaño evidente

Crimen de Estado, vaya, qué fuerte. Todos sabíamos lo era, pero no imaginábamos que lo declararan y hubiera una rápida detención de Murillo Karam. Puede ser algo vertiginoso, puede defenderse y salir o puede hablar y generar graves consecuencias. Ya hay órdenes de aprensión a militares y civiles. La verdad histórica; ya era sintomático que se llamara así, como si pudiera haber una no histórica. Esa verdad sobre la cadena de mando que ejecutó y tapó la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa quedará trunca y probablemente nunca se encuentren los restos humanos ni el detalle de los sucesos. Desde 1968 no habíamos padecido una masacre de estudiantes tan icónica, esa masacre también quedó en la oscuridad. No queremos chivos expiatorios, culpables por complicidad, queremos más justicia y hacer de esto un parteaguas, un Estado sin oscuridades. Este gobierno heredó un Estado descompuesto, trata de corregirlo y ponerlo en marcha, yo le doy un voto de confianza al presidente, ¿Por qué hasta ahora esta verdad?, quiero pensar que hasta ahora se pudo. Declarar una verdad como la verdad de las verdades, llamándole histórica, era un evidente engaño. Cuantos defensores de esa supuesta verdad estarán con temor de ser señalados, no por cómplices sino por aplaudidores. De esa manera me pregunto hasta cuándo sabremos de qué se trató la quema de vehículos orquestada, la grave acusación de Bonilla y su amistad con el presidente es un conflicto que solamente echará más tierra sobre la verdad. Permítanme saltar a un asunto relacionado. Sospecho que uno de los motivos por los que esta plaza está tan caliente se llama metanfetamina y fentanilo, por aquí entra la mayor parte de lo que se consume en Estados Unidos con más de cien mil muertos por sobredosis de fentanilo. La metanfetamina o cristal es un fármaco que entra a las neuronas del cerebro como elefante en cristalería, las alteraciones mentales por su consumo llenan los hospitales psiquiátricos. El fentanilo es muy adictivo y tan potente que un poco de más es fatal. Cuando se habla de legalizar las drogas, obstaculizan estas dos, imposible de permitir su consumo, su daño es irreversible e inmediato. Su precio es barato comparado con otras drogas, un paradigma distinto al que conocíamos hasta hace poco. La verdad sobre lo que sucede en el mundo del crimen es muy difícil de destapar públicamente, en el fondo es el crimen organizado el que está detrás de las mayores atrocidades en este país. Llevamos decenios con hipocresía y ocultamiento por parte del Estado, cómplice por omisión; qué vergonzoso para el Ejército confesar que dejaron atrás a uno de los suyos y que podría haberse prevenido ese desenlace, qué desvergüenza de Videgaray en Israel, y Peña en España.