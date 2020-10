Venezolano y colombiano candidatos a MLB mánagers

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“El beisbol sin los strikeouts, los errores y los pelotazos, sería un juego insulso… así mismo va la vida”… B. Forbes.-

-o-o-o-o-

Montón de entrevistados.- Muy inquieto, agitado, el mundillo de los equipos y sus posible nuevos mánagers. Ayer me dijeron desde Detroit que los Tigres contratarán al ex de los Astros, A.J. Hinch, quien fuera entrevistado por los Medias Blancas antes de que contrataran a Tony LaRussa.

Pero los Tigres han entrevistado a un gentío. También a Dave Clark, Sal Fasano, Mark Kotsay, Pedro Grifol, Don Kelly, George Lombard, Will Venable, Lloyd McClendon y Phil Nevín.

Y también conversaron en Detroit con el barquisimetano, Carlos Mendoza, de 40 años, quien a la vez fue entrevistado por los Medias Rojas.

El barranquillero de 39 años, Luis Urrieta acaba de ser entrevistado por segunda vez en las últimas semanas por los Medias Rojas, quienes también han tratado como candidatos a dos que aparecen en Detroit, Will Venable y Don Kelly.

Las explicaciones de Cash.- Donde quiera que va el mánager de los Rays, Kevin Cash, oye la pregunta lógica…: “¿Por qué sacaste al zurdo Blake Snell cuando lanzaba el mejor juego de su vida?”. Lo que responde el hombre es traído por los cabellos…: “Conociendo lo buenos que son los bateadores de los Dodgers, no quería que lo vieran por tercera vez. Especialmente Mookie Betts y Corey Seager”… Pero bueno los dos sumaban frente a él de cuatro cero con dos strikeouts. Y el desastre que vino después, deja sin vida la disculpa de Cash.

¡Ahí vienen los Dodgers.- Los Dodgers 2021 van a estar, de entrada, mejor que los de 2020, si es que el coronavirus permite lanzar a David Price, y si no dejan ir a los agentes libres, Justin Turner, Joc Pederson y Enrique Hernández. Además tienen que vencer la maldición a los ganadores de la Serie Mundial para repetir. Hace 20 años de la última vez que un equipo la ganó dos veces en fila, Yankees a Bravos en 1999 y a Mets en 2000.

Culpable, ¿de qué?.- Me apasiona el orden, la disciplina. Y considero que en el deporte eso debe ser bandera. Pero en el caso Justin Turner, me atrevo a hacer concesiones. Porque es un muchacho de 35 años con 12 temporadas de Grandes Ligas, que bateó para 307 en la campaña 2020 y para 320, con dos jonrones en la Serie. ¡¿Cómo impedirle que saliera a celebrar con sus compañeros, aún positivo en Covit-19?!. Ser parte de un equipo ganador de la Serie Mundial no es cosa de todos los días. Además, no contagió a nadie. En los exámenes posteriores a la fiesta, todos los demás del equipo dieron negativo. Sinceramente, creo que de encontrarme en esa posición suya, habría hecho lo mismo, a sabiendas de que era contra lo más aconsejable. ¡Jip, jip, hurra, Justin!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.