Vamos por la reactivación económica del sector turístico

Me siento muy emocionado y motivado de que me hayan concedido el honor de poder representar a un organismo como el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, cuya labor principal es promover a Tijuana, siendo esto actualmente un gran desafío en el marco de la nueva normalidad.

Soy un apasionado de la actividad turística, durante mi carrera profesional me he desarrollado en el sector de transporte turístico de pasajeros, siendo este el negocio principal de mi familia desde 1946, ello me permitió tener el orgullo de ser uno de los socios fundadores de la Asociación de Transportistas Turísticos de Baja California A.C. y ser consejero de COTUCO desde el 2007, donde he participado desde entonces en este organismo ininterrumpidamente.

Tenemos un enorme reto por delante, ya que el impacto de la actual contingencia a los diferentes sectores ha sido devastador y en el rubro turístico no es la excepción, ya que la actividad cayó hasta un 90%, afortunadamente algunos sectores han empezado a recuperarse poco a poco pero quiero decirles que no estarán solos en el camino a la reactivación ya que contarán con el respaldo del Comité.

Sé que esta tarea no será fácil, requeriremos trabajar en un mismo sentido, sector turístico y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Hoy más que nunca requerimos empujar esfuerzos unidos.

De antemano contamos con un plan para poder detonar la actividad turística en el cual seremos incluyentes, trabajando proyectos en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), organismos empresariales así como entes de gobierno, entre otras organizaciones.

Otra de nuestras líneas de acción, será la integración de paquetes turísticos y su comercialización mediante empresas del sector, así como el reforzamiento de mecanismos de información al visitante de la ciudad.

Promoveremos nuestro destino, tanto a nivel nacional como en el extranjero, conforme lo vaya permitiendo el semáforo, fortaleciendo el turismo binacional enfocándonos en el mercado de California, Nevada y Arizona, donde estrecharemos lazos con los consulados, autoridades turísticas y cámaras empresariales.

Estaremos pendientes de las recomendaciones que nos hagan ex presidentes e integrantes del consejo directivo, quienes con su experiencia puedan orientarnos en temas medulares del sector turístico.

Asimismo daremos continuidad a los programas desarrollados por el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, como la capacitación y certificación del sector a fin de darle certeza y una atención de calidad al turista.

Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el esfuerzo impulsado por mi antecesor Gilberto Leyva Camacho a lo largo del periodo en el que estuvo al frente de este organismo, sobre todo las acciones impulsadas en el marco de la actual pandemia hacia el sector.

Por último quiero expresarle al sector turístico que trabajaremos con gran responsabilidad y ahínco, por la reactivación de este gran destino como lo es Tijuana.

*- El autor es presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).