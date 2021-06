¡Vacúnate!, ¡se llevan nuestras vacunas!

El pasado 17 de Junio inició la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson para mayores de 18 años y más, en el estado de Baja California; durante el primer día de aplicación contamos con la participación de casi 200 mil personas en todo BC y al fin de semana la cifra llegó casi al medio millón de personas inyectadas, pero conforme van pasando los días esta participación ha disminuido a tal grado que si continua así se llevarán nuestras vacunas a otros estados.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? Acudir a cualquiera de los módulos de vacunación más cercanos a nuestro domicilio con tu INE y tu registro impreso, ¿Cómo me registro? Para hacerlo solo ingresa a la página mivacuna.salud.gob.mx, coloca tu nombre, domicilio y CURP, una vez lo hayas llenado finaliza y vuelve a entrar poniendo tu CURP para que lo puedas imprimir, en menos de cinco minutos lo tendrás listo.

¿Puedo acudir sin registrarme antes? ¡Claro!, si por alguna razón no puedes llenar los datos, solo acude a cualquier punto de vacunación con tu INE y tu CURP, la guardia nacional te ayudará a llenar tus datos, solo ten en cuenta que puede que tome un poquito más de tu tiempo.

¿Cómo es el proceso para ponerme la vacuna? Una vez que llegues a cualquiera de los módulos de vacunación, primero te pedirán tu INE para confirmar que seas parte del grupo de entre 18 años y más, después te preguntarán ¿En qué brazo deseas la vacuna? Se recomienda te la coloques en el brazo que menos utilices ya que puede que te quede un poquito adolorido, una vez lo elijas te vacunan, te ponen un algodón y listo, no pasa más de un minuto, de hecho en ese pequeño lapso te dicen que si llegas a tener fiebre o dolor de cabeza únicamente podrás tomar paracetamol.

Si vas en vehículo te pasan a un espacio del estacionamiento que está dedicado al área de observación en donde pasarás 15 a 20 minutos, esto para confirmar que no haya ningún efecto secundario y es aquí donde entregas la hoja de registro, en caso de que tu no la lleves te dan una y te ayudan a llenarla con tu INE, una vez pasado el tiempo puedes salir del área y continuar con tus actividades diarias, es realmente sencillo y rápido.

Como recomendaciones finales indican no comer carne de puerco, mariscos y no consumir alcohol durante los tres días posteriores, los doctores mencionan que si puedes consumirlo pero es mejor evitarlo porque si tomas alcohol y al día siguiente amaneces con diversas molestias no sabrás si fueron a causa de la vacuna o porque tienes resaca, así que es mejor abstenerse.

Los síntomas comunes después de vacunarte son cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y nauseas, pero no te preocupes son signos normales de que tu organismo está generando protección, y depende de tu propio sistema si los presentas o no, entre mi familia y amigos, algunos tuvieron fiebre, otros solo dolor de cabeza, pero todo fue soportable, nada comparado a si realmente te llegas a enfermar de COVID19 así que aprovechemos esta oportunidad que HOY solo tenemos nosotros.

Como bien mencionaron diversos doctores en entrevistas “Sería una lástima que teniendo la vacuna AQUÍ, al alcance de toda la población no se la pongan”, “no pongamos ningún pretexto para no vacunarnos”, “sería lamentable que no aprovechen esta oportunidad”, “eso de que mañana u otro día por cualquier circunstancia no debería ser así, hay que darle prioridad a vacunarse”.

“La vacuna nos da una protección para que no sea un padecimiento grave en caso de que lleguen a adquirir COVID19 y sobre todo que no se mueran, ese es el principal objetivo”.

El Secretario de Salud mencionó que la vacuna debe ser aplicada a más tardar el día miércoles 23 de Junio, de lo contrario la vacuna pasará a otros estados fronterizos y si no se llegan a vacunar a más del 70 % de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño no será posible la apertura de la frontera.

Hoy se habla de que “Baja California es el primer estado del País que cuenta con la vacunación universal”, pero sería mejor un título en donde cuenten que “Baja California logró la inmunidad” y que “Baja california paso a semáforo verde en definitiva gracias a la gran participación de su población en la vacunación”, eso sí sería digno de admirar y un gran ejemplo para que el resto de la República Mexicana se anime a vacunarse ya que actualmente muchas personas siguen pensando que “Nos están colocando microchips”, cuando lo único que se desea es que disminuyan los casos de COVID19, por esa razón comparte mi columna con un amigo, con un compañero o menciónale la importancia de ponerse la vacuna, ahora cuéntame tu ¿Ya te pusiste la vacuna para combatir el COVID19?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.