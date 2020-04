Va pa´largo

Las Grandes Ligas no quitan el dedo del renglón en lo que respecta jugar la temporada 2020 y analizan varias opciones.

Pudieran iniciar cerca del otoño, sin fechas establecidas, a puerta cerrada, como lo están haciendo las ligas orientales.

De hecho, en Corea pudiera abrir la temporada, oficialmente, el próximo 5 de mayo.

Incluso, los clubes de Major League Baseball pudieran llevar las series a Japón y que en Estados Unidos, los partidos se jueguen en Arizona y Florida, que es donde hacen su pretemporada los clubes de la gran carpa, previo rediseño de las divisiones..

La Liga Mexicana es la que no tiene para cuándo iniciar su campaña 2020, en la que defenderán la corona los Acereros del Norte, el club de Monclova, que armaron una trabucazo.

La campaña, originalmente, estaba programado que iniciara el 6 de abril y en el Estadio Chevron, un día después, con la visita de los Pericos de Puebla a los Toros de Tijuana.

El coronavirus, al igual que a otros deportes, mandó a la banca al rey de los deportes.

En una medida muy optimista, reprogramaron la fecha de inicio para el 11 de mayo, pero ya anunciaron que tampoco podrán inaugurar ese día.

La LMB acató las indicaciones giradas por el autoridades sanitarias del país, pero indicaron que sí habrá temporada.

Que habrá pretemporada y juegos de preparación, para que los peloteros de los clubes se pongan en condición y arrancar con las acciones a finales de junio.

Aunque no descartan que el inicio sea hasta el mes de julio, pues las autoridades sanitarias anunciaron que la cuarentena se alarga todo el mes de mayo.

Los presidentes de las ligas, Mexicana y Mexicana del Pacífico, Horacio de la Vega y Omar Canizales, están en constante comunicación, coordinando esfuerzos y que no se empalmen las campañas de verano e invierno.

Es que la mayoría de los peloteros juegan en las dos ligas y buscan que no sean afectados.

Lo que es seguro es que el beisbol de verano no tendrá los 102 partidos contemplados en el rol original y se podrían reducir a 81, 64 o 51 encuentros, depende de la fecha en que inauguren.

Está descartado que se haga una temporada de 30 partidos, que también anunciaron como una opción, pero que no conviene a nadie.

No hay que echar en saco roto que este año no se jugara el beisbol veraniego, al no existir las condiciones para salvaguardar la integridad física de peloteros, cuerpo técnico, personal de oficina y todos los elementos que ponen los terrenos de juego en condiciones.

Y claro, también pensando en los aficionados, que son los que se retratan en la taquilla.

En las redes sociales no faltó quien opinara que deberían, al menos por este año, unirse ambos circuitos y hacer una temporada, lo que resulta casi imposible.

Los peloteros tendrían que decidir con qué equipo jugar, con el que militan en verano o el de invierno.

Monterrey tiene equipos en ambos circuitos, pero los planteles son diferentes, así que solo tendría que jugar uno de los conjuntos, en el remoto caso que hicieran la temporada, combinando a los clubes de las dos ligas.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.