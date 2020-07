Va de nuevo matrimonio igualitario

Ayer la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó ahora el dictamen 51 para permitir el matrimonio igualitario en Baja California.

La comisión presidida por Juan Manuel Molina García, con 5 votos a favor y 1 en contra, enviará a pleno dicha iniciativa de reforma, por lo que estaría lista para votarse otra vez en el Congreso del Estado.

De nueva cuenta la solicitud de algunos diputados invitados y miembros de la comisión señalaron que no se socializó el tema, a lo que Molina García dijo que la pasada sesión de congreso en la que no se logró que se aprobara la reforma fue la más vista de todas las transmisiones en la XXIII legislatura por lo que ya estaba más que socializada.

Ahora habrá que ver cuando se sube a pleno ya que hay quienes aseguran que puede ser en esta misma mesa directiva, mientras que especialistas en temas legislativos argumentan que no se puede hasta la siguiente mesa directiva, aunque para esto no falta mucho.

Por lo pronto, el viernes 31 de julio será la sesión previa para elegir a quien será el próximo presidente de la mesa directiva de la XXIII Legislatura de Baja California y se presume sea en dicha sesión cuando se vote, por cierto comentan que el próximo presidente de la mesa directiva será de Morena, pero eso lo deben de definir los coordinadores de partidos en la Junta de Coordinación Política.

Sin consejero

Donde oficialmente dicen desconocer el nombramiento del ex regidor Julio César García Serna como consejero de la Judicatura del Estado es, precisamente, en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del mencionado consejo el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Se debe recordar que hace poco más de una semana, García Serna fue propuesto por el gobierno estatal como su representante en el Consejo de la Judicatura, en sustitución de Dora Iliana García Angulo, que había sido colocada en ese cargo por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Sólo que el nombramiento de García Serna de inmediato topó con pared, puesto que hace menos de un año aún era regidor en el Ayuntamiento de Rosarito, y la constitución local establece como requisito para ser Consejero de la Judicatura no haber ocupado un cargo de elección popular al menos un año antes.

Así que con ese “candado” García Serna definitivamente debería quedar descartado.

Pero ayer, del área de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado comentaron que no tienen nada oficial por parte del gobierno estatal, “no hay aviso, no hay aviso, no hay oficio de notificación donde llegue un consejero por parte de Gobierno del Estado”.

O una de dos, el famoso nombramiento “se cayó” o al nuevo consejero lo están negando como a Cristo.

Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura del Estado ya sesionó, sin consejero representante del gobierno estatal, para analizar diversos temas, entre ellos la reapertura de los Juzgados en Tijuana y Mexicali.

Las medidas para frenar los contagios de Covid-19, implementadas por el Gobierno de Rosarito están más que cuestionadas ya que en este municipio la nueva normalidad se asemeja cada vez más a días en que el coronavirus no era tema de ninguna charla, pero la gota que derramó el vaso, es la intención del DIF Municipal de organizar un campamento de verano en pleno pico de la pandemia.