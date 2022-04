Tomas Moro, Político y humanista inglés (Londres, 1478 -1535). Procedente de la pequeña nobleza, estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hicieron reflexionar sobre la injusticia del mundo, a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente como Erasmo de Rotterdam. Desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía. Su obra más relevante como pensador político fue Utopía (París, 1516). La palabra utopía, acuñada por Tomás Moro en su obra homónima, influenciada por la famosa República de Platón, podría provenir de la palabra griega “u-topos“, (no lugar) o de “eu-topos“, (buen lugar). Moro buscaba una manera de designar un lugar perfecto, un mundo ideal, una civilización evolucionada tal y como lo había tratado de hacer Platón, que intentó llevar su utopía a la realidad en Siracusa. De acuerdo a distintos historiadores, el escritor y humanista inglés (proclamado santo por la Iglesia Católica en 1935) quedó impactado por las narraciones de Américo Vespucio sobre la isla de Fernando de Noronha, avistada por los europeos en 1503. Fue entonces cuando Moro decidió plasmar descripciones sobre un sitio nuevo y puro donde podría llegar a desarrollarse una sociedad perfecta. La sociedad utópica de Moro estaba estructurada de modo racional. Todos los ciudadanos vivían en casas idénticas y la propiedad de los bienes era comunitaria. Los habitantes dedicaban su tiempo libre a la lectura y el arte. Así, esta sociedad vivía en paz y con una plena armonía de intereses. La aceptación actual de la palabra utopía permite hacer referencia a un proyecto, emprendimiento, sistema optimista, acción futura, plan o doctrina que, en un primer momento, parece ser imposible de concretar o cumplir. Dicho de otra forma se entiende por utopía una idea de sociedad perfecta, donde reina la armonía y la convivencia y cuyos aspectos políticos, económicos y sociales están equilibrados y permiten que toda la comunidad pueda disfrutar de una vida apacible gracias a formar parte de un sistema absolutamente ideal. Desde hace tres años los mexicanos empezamos a vivir en un país utópico, por supuesto desde el punto de vista de nuestro actual presidente, un país en donde la violencia se combate con besos y abrazos, en donde el ejército ya no cuida a los ciudadanos de la violencia, ya que esta no existe, ahora los elementos del ejercito se dedican a la construcción de ferrocarriles, aeropuertos, puertos, aduanas, carreteras, combaten a la corrupción, un país en donde todas nuestras carreteras son seguras, en donde ya no hay retenes de ninguna especie, ya no hay masacres, toda la energía eléctrica que se produce es limpia, el costo por kilowatt es muy bajo, ya no hay monopolios estatales, hay suficientes recursos para iniciar un agresivo plan de obra publica tendiente a mejorar la infraestructura nacional, ya no hay baches ni pavimentos en mal estado en ninguna parte del país, ya no hay asaltos al transporte público o de carga, nuestro sistema de salud es el mejor del mundo, la educación pública es mejor que en Corea, Japón o China, hay becas para todos los estudiantes que deseen estudiar, tenemos el mejor sistemas de guarderías infantiles, todas las escuelas son de tiempo completo, no hay un solo niño fuera de la escuela, los maestros ya no bloquean vías férreas, solo se dedican a dar clase, ninguno esta sindicalizado y ya no quieren jubilarse, los yaquis ya no extorsionan a los viajeros en la carretera federal en Sonora, ya nadie toma las casetas de cobro en las carreteras de cuota, tenemos el mejor sistema aeroportuario del mundo, ya no se cometen ecocidios, ni en la selva de la península de Yucatán ni en ninguna parte del país. Se vive feliz, feliz, feliz en este utópico país y entonces surge la pregunta ¿para qué ratificar a un presidente que ha hecho tan bien las cosas? ¿El cual además fue electo por 5 años 10 meses?