Urge su publicación

Somos lo que hacemos

Al igual que usted amo a este estado, valoro que ha sido a través del esfuerzo de muchos que nos antecedieron que han hecho que el mismo sea motivo de orgullo y el lugar en el que hemos fincado la esperanza de construir un mejor futuro para las generaciones por venir; deseo fervientemente que el gobierno entrante sea un bálsamo para todos y con ello motivo de esperanza para nuestra gente; lo he dicho antes y lo sostengo nuevamente, no, no simpatizo ni con Morena ni voté por el Ingeniero Bonilla; desde hace cuatro años he mantenido públicamente que el actual gobierno del estado ha sido altamente ineficiente y profundamente corrupto, he señalado el nombre de algunos de los principales beneficiarios de estas prácticas al interior del gabinete estatal así como el de alcaldes que han sido una vergüenza para sus municipios y que hoy cargan con el desprestigio resultado de las pésimas administraciones que encabezaron.

Tan solo lo acontecido en el sexenio que está por terminar han sido motivos suficientes para que la gente le negara la confianza al PAN, sus liderazgos no tuvieron en general, ni la calidad moral ni los arrestos para correr a cuanto oportunistas y corruptos hicieron del privilegio de servir a nuestra gente, la desvergüenza del robo público, del agandalle a su favor, casi nunca a favor de los ciudadanos, desde el gobernador Vega hasta sus principales colaboradores difícilmente encontraremos a uno que pueda pasar la elemental prueba de no haber sido cómplice al no haber tenido la dignidad que requiere tener los pantalones para denunciar lo que tristemente ya es evidente.

Sostengo que la calidad de nuestros políticos y funcionarios públicos es directamente proporcional a la de nosotros los ciudadanos que no hemos hecho otra cosa que desdeñar la causa pública al amparo de mil motivos, encuentro en el conformismo el principal, para terminar solo refugiándonos en la esterilidad de la queja. Desde hace semanas he sostenido un llamado a través de mis colaboraciones y entrevistas a que salgamos a defender el estado de derecho, repito, el tema no es ni Bonilla ni Kiko, sí lo es el marco legal mínimo que requerimos para que nuestro estado garantice piso parejo para todos, ya sea gobernador electo o cualquier ciudadano. Es por lo anterior que aquilato enormemente las acciones que desde la Coparmex los tres diferentes centros de nuestro estado han venido realizando en este tema, mi reconocimiento a sus presidentes, Armando León, Ernesto Elorduy, Roberto Rosas y Marco Navarro, así como a sus consejeros que les acompañan en el proceso. Veo con preocupación que otros organismos empresariales así como aquellos que se dicen representantes de la sociedad civil guardan la complicidad del silencio, esa que es sinónimo de querer congraciarse con el nuevo grupo dominante de la política estatal, vuelvo a la misma tesis, nuestros gobiernos son muestra clara de quiénes somos los ciudadanos.

Esta semana interpusimos la solicitud de un amparo en contra de la inacción del Congreso por la no publicación de la modificación al decreto aprobado el pasado 8 de julio, al diablo con el argumento de que no lo encuentran, lo que tienen que hallar es la dignidad de actuar de frente al pueblo que ellos “juraron” representar, el camino al escritorio y ordenar su publicación es muy corto, la dignidad necesaria para hacerlo es mucha, ¿la tendrán?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.