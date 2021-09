Universiada, la meta

Atendiendo la convocatoria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDDE, la Universidad Autónoma de Baja California llevará a cabo su proceso eliminatorio. Es el evento interno de la máxima casa de estudios, en el que participan los campus de Mexicali, Ensenada y Tijuana, en los deportes individual y de conjunto. La actividad se pone en marcha el 5 de noviembre, en Ensenada, que albergará los deportes de baloncesto, voleibol de sala y fútbol de bardas, disciplina en la que el seleccionado varonil, bajo las órdenes de Eusebio Martínez Alejandre, ha tenido destacadas actuaciones a nivel nacional. En la misma fecha, en Mexicali, habrá acciones de béisbol, fútbol asociación, softbol, tochito y voleibol de playa. Para la siguiente fecha del proceso, el 12 de noviembre, el único deporte de conjunto que llevará a cabo su eliminatoria es el baloncesto 3X3, en el campus Ensenada. También en el puerto tendrán actividad para los representantes de escalada y tenis de mesa. Tenis, atletismo, boxeo y levantamiento de pesas fueron programados para ver acción en Mexicali. Posiblemente en esta oportunidad no será posible, pero para el próximo proceso pudiera participar la halterista Aremi Fuentes, quien estudiará la licenciatura en Actividad Física y Deporte. Aremi, ganadora de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, recibirá, de la dirección de la Facultad de Deportes, facilidades para estudiar y seguir con sus entrenamientos. Es decir, no siempre tendrá que asistir a las aulas, para que no descuide su preparación para futuras competencias. La halterista es noticia en estos días, al reclamar que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el Inde, no le ha hecho bueno un cheque por 50 mil pesos, premio que le otorgaron por su presea olímpica. El titular del Inde, David González Camacho, quien acompañó en una de sus conferencias mañaneras al gobernador Jaime Bonilla Valdez, no negó que le adeuden los 50 mil pesos a la deportista y aseguró que entregarán el billete más adelante. En el mismo caso está el Abuelo Álvarez, arquero que también ganó medalla de bronce en Tokyo 2020. Pues ojalá que puedan cumplirles antes de irse, pues ya falta muy poco para el relevo en el gobierno estatal. Pero estábamos con el evento universitario, que a Tijuana le tocó organizar las competencias de bádminton, tiro con arco, judo y tae kwon do. Por cierto, todas las actividades serán a puerta cerrada, con estrictos protocolos de seguridad. A este proceso le llaman estatal, pero la finalidad es formar las selecciones que participarán en el evento interinstitucional, para toparse con otras universidades, públicas y privadas, buscando el boleto a la competencia regional, en ruta a la Universiada Nacional. Dicen, los que saben, que Cecilio Hernández, egresado del campus Tijuana de la Facultad de Deportes de la máxima casa de estudios, está amarrado para dirigir el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, en la administración que encabezará Monserrat Caballero. Cecilio ya estuvo en el Imdet, como subdirector, en la administración que tuvo como directores a Eugenio Casta, Daniel Corona y Yolanda García Bañuelos, actual Regidora de Deportes. Según eso, Cecilio ya hasta tiene permiso del alto mando del Colegio de Bachilleres de Baja California para ausentarse de sus labores, provisionalmente y atender la paramunicipal del deporte. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque estén vacunados. Esos renuentes que se niegan a recibir sus respectivas dosis, quédense en casa, así ayudan a controlar la pandemia.