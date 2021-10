Una noche en ''El Nido''

Arrancó la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y aunque sólo han transcurrido cinco jornadas, me quedó claro que este tampoco será el año en el que Águilas de Mexicali conquiste el quinto campeonato de su historia. Es altamente probable que clasifiquen a playoffs porque avanzan ocho de diez a la postemporada, pero de eso a que se coronen hay muchos kilómetros de diferencia. Dos victorias y tres reveses han sido el resultado del anémico bateo colectivo de .215 en sus cinco duelos contra Naranjeros (2) y Sultanes (3), aunque ha destacado el rendimiento desde la lomita con efectividad de 2.66, la tercera mejor en la LMP. El sábado tuve la oportunidad de apersonarme en el “Nido” para el juego entre cachanillas y regios, destacando Thomas Melgarejo con una gran actuación monticular de cinco entradas en blanco para una victoria emplumada, sin embargo, al día siguiente desaprovecharon otra gran labor desde el cerrito, en este caso de Keyvius Sampson, quien aceptó una carrera en cinco rondas, pero cayeron 1-0 para ceder la serie en casa. En ataque apenas han contado con dos cuadrangulares; uno de Daniel Castro y otro de David Washington. Ambos encabezan el renglón de carreras empujadas con tres cada uno. De ahí en fuera hay poco que presumir con el bat, ya que suman once carreras en cinco juegos. El primer bat es Tito Polo de gran actuación con Generales de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero en el invierno ha empezado frío y apenas batea para .211 con cuatro hits. Washington, Luis Juárez y Leo Heras son los otros peloteros que acumulan cuatro imparables, pero párele de contar. Además de Sampson y Melgarejo, los Águilas completan su rotación con el eterno Javier Solano, Miguel Peña y David Reyes. Esta semana los “emplumados” visitarán el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría para enfrentar a Mayos de Navojoa de martes a jueves y regresarán a Mexicali para el fin de semana medirse al líder Charros de Jalisco. Es cierto, esto apenas va arrancando, pero ya saltan a la vista algunos detalles que de no mejorarse podrían frenar la intención de un campeonato en esta campaña. El equipo es dirigido por el estadounidense Bronswell Patrick, quien fungió como coach de pitcheo de los flamantes campeones Toros de Tijuana en LMB. Cuenta con el maestro Pablo Ortega como su brazo fuerte en la instrucción y administración de los brazos cachanillas y se ha notado la mano de estos des ex lanzadores en el destacado rendimiento en estos primeros cinco duelos. Algo sorprendente en el amanecer de la campaña es que el equipo que menos batea es el líder en la tabla de posiciones. Charros de Jalisco ha ganado cuatro de sus primeros cinco juegos a pesar de que apeas batea para .206. En pitcheo están empatados con Águilas con efectividad de 2.66. ¿Entonces como un equipo que batea menos que Águilas y con efectividad idéntica tiene marca de 4-1, mientras que los cachanillas 2-3? Bueno, Charros es mejor que Águilas en OBP (.297/.283), en OPS (.666/.548) donde Águilas es el peor, así como en cuadrangulares (6/2) donde Charros es el mejor. Entonces, aunque los tapatíos han bateado muy poco, sus hits han sido de mayor calidad, más oportunos y son de los que más bases por bolas reciben. Todos esos datos no los muestra la estadística de porcentaje de bateo que ya no es suficiente para saber qué tan bueno es un equipo con el madero. Afortunadamente para los Águilas el pitcheo mostró cosas buenas en la primera pasada completa por la rotación y hay mucho tiempo para que la ofensiva tome ritmo en una campaña en la que regresó la afición a la tribuna del coso de la Ciudad Deportiva de Mexicali. Por cierto, siempre es agradable visitar la casa de Águilas, un lugar en el que se puede disfrutar mucho un juego de pelota. Cuídese mucho. Buen día, es martes; que hoy le vaya bien. Nos vemos en la parte alta del estadio Chevron Goodbye Horses…..!!