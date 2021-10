Una milla sin sorpresas

Como se esperaba, los atletas foráneos se llevaron los premios gordos que se entregaron en La Milla Internacional, los 1,609 metros que se corrieron en la remozada pista del Crea. Le dieron una manita de gato a la pista, trabajos que no respetaron mucha gente y aunque anunciaron que también estaría cerrado el campo de fútbol durante las obras, muchos lo estaban utilizando. Y eso, no nos lo platicaron, pudimos verlo, ya que el Crea nos queda en el camino que tomamos para ir a casa. Volviendo con el evento atlético, qué bueno que se pudo llevar a cabo y bien organizado por el staff del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, donde Cecilio Hernández es ahora quien grita fuerte. Más de veinte dieron la marca para competir en la categoría elite varonil, pero era todo cuestión de que terminaran las cuatro vueltas al óvalo y los nueve metros, para conocer al ganador, que resultó ser Fernando Daniel Martínez, del Estado de México, aunque en Durango dicen que ahí nació. Ya había venido a Tijuana Martínez, quien obtuvo la victoria en la edición 2017 de La Milla Internacional, terminando en segundo lugar en el 2018, subiendo considerablemente su tiempo. Entre sus logros, tiene para presumir que es campeón panamericano de los 5,000 metros, victoria que alcanzó en Lima, Perú, en el 2019. Quienes se dieron cita en el Crea albergaron, durante tres minutos y cacho, la esperanza de una sorpresa por parte de Gonzalo Cruz, representante del Club Halcones. Llevó el ritmo de la carrera en las primeras tres vueltas, pero atrás tenían su estrategia y Cruz fue rebasado, enfilándose a la meta Martínez, quien superó a José Eduardo Rodríguez, de Guanajuato. La tercera y cuarta posición fue ocupado por corredores de fuera, Israel Tinajero, de Jalisco y Diego Adolfo García, de Zacatecas, entidad en la que muchos quieren entrenar. Gonzalo Cruz también cobró premio, al terminar la competición en la quinta posición. Pocas, pero hubo mucha calidad en la versión femenil elite de La Milla Internacional. Desde su llegada a Tijuana, a Laura Esther Galván, le colgaron la etiqueta para llevarse la victoria y los 15 mil pesos a Guanajuato y hasta fue a conocer a la alcaldesa Monserrat Caballero. Galván, quien representó a México en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, fue superada por Alma Delia Cortez, del Estado de México. En los premios femeniles sí hubo chicas del rumbo, Diana Magaña y María Araceli Sánchez, de Tijuana y Alexa Daniela Ochoa, de Mexicali. Fue mucha la diferencia, pues los tiempos de Alma Delia y Laura Esther superaron por más de 25 segundos a las tijuanenses. Hay niveles, definitivamente. El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana tiene en puerta un evento de cinco kilómetros, que se llevará a cabo a fines de octubre. De lo que ya no hemos sabido mucho es del Maratón Baja California y es que, el personal del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, que labora en Tijuana, no ha participado para nada y toda la chamba se la están dejando a sus compañeros de Mexicali. Se terminó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, cuídense, cubrebocas y gel antibacterial hay que usar, además de sana distancia guardar.