Una mexicana retenida en Guatemala

Hace días recibí un mensaje por Facebook de una amiga, Verónica Ávalos, quien vive en Mexicali, Baja California, pidiendo ayuda de las autoridades de Relaciones Exteriores para que la liberen de su cautiverio en Chichicastenango, Quiché, Guatemala, tiene 13 días que no puede salir.

Verónica, ex militar, se contactó con la embajada mexicana en Guatemala, capital, pero ha sido infructuoso el esfuerzo, no ha logrado una respuesta positiva. Romeo Ruíz Armento, embajador de México en Guatemala parece que se ha hecho de la vista gorda o es incapaz de representar al gobierno mexicano en ese país. No se tratara de un estadounidense que solicitara ayuda a su embajada, porque inmediatamente buscarían la manera de contactarse con el ciudadano estadounidense.

Se han mandado mensajes hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no atiende los asuntos de secuestrados, retenidos o desaparecidos, le importan un cacahuate los mexicanos en estas circunstancias. Simplemente pongo de ejemplo dos ciudadanos mexicanos que fueron secuestrados por el grupo Hamas hace 8 días, no ha dicho palabra alguna al respecto porque no se atreve a decir la palabra “terrorista”, le causa diarrea.

Nos comenta Verónica Ávalos: “Siento impotencia, tristeza, decepción, arrepentimiento, cansancio, enferma, melancólica y abrumada. Soy Mexicana Sr. Presidente, soy hija, hermana, madre, abuela, vecina, amiga, merezco se me trate como a una ciudadana que está en problemas en el extranjero, no que por medio de la embajada de México en Guatemala, me envíe las noticias que yo puedo ver por internet, yo necesito me saquen de aquí”.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena tal vez no esté enterada y si lo está no hace nada porque tampoco ha hecho nada por los secuestrados por Hamas.

Platicando con Verónica Ávalos por mensaje de Facebook que una vez que llegó a Guatemala se trasladó a este pueblo enclavado en la Sierra Madre, llegando estalla una revuelta de grupos políticos guatemaltecos quienes cerraron las carreteras y caminos, no pudo regresar, tiene 13 días en el lugar. Esta toma de carreteras en para protestar y pedir la renuncia de tres políticos corruptos.

En el caso de mi amiga que se encuentra retenida en Guatemala, las autoridades de justicia de México no tienen injerencia en ese país centroamericano, pero si nuestras autoridades diplomáticas que se la han de vivir en asuntos sociales y no en estos casos que, repito, deberían actuar de inmediato, ¿por qué Verónica no ha recibido un mensaje de Romeo Ruíz Armento, Embajador de México en Guatemala? Por dos razones: 1.- Porque no está enterado. 2.- Porque tiene contactos con autoridades que pudieran ayudar en su liberación y 3.- Porque no le da la gana.

En el sitio donde se encuentra no hay líneas telefónicas, pero si internet, por ello puede utilizar Facebook. Por ello mantuvo un diálogo con alguien de la embajada aquí lo transcribo: Embajada: Si estuviera en nuestras manos ya lo hubiéramos hecho, créame que he agotados posibilidades.

Verónica: ¿Qué posibilidades tengo de salir en helicóptero de aquí?

Embajada: No lo sé señora, lo principal es que usted pueda pagarlo. Verónica: Yo lo pago. Embajada: No lo sé señora, puede ver usted en internet. Nosotros en Quetzaltenango es el aeropuerto local y no hay vuelos, no sé la zona de allá. Concluye el diálogo. Comenta que la policía del lugar le recomienda, por lo mismo, no viajar a la capital de Guatemala porque sería objeto de secuestro o la asaltarían y matarían por unos cuantos pesos, ya que la gente no trabaja con estos movimientos y no tienen dinero.

Estaré al pendiente de Verónica Ávalos y de la actuación de nuestras autoridades diplomáticas.

*El autor es periodista independiente.