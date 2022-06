Una lloradera

Una constante han sido las quejas de quienes participaron en el Maratón Internacional de Rosarito, promovido por el Instituto Municipal del Deporte de Rosarito. Estaban molestos, de entrada, por el pago de 250 pesos de inscripción y que no recibieron las atenciones básicas en los puestos de abastecimiento, donde únicamente les ofrecieron agua.

Que no había suficientes sanitarios y poco personal del Imder para vigilar el desarrollo del evento, lo que ayudó a que muchos se ahorraran varios de los 21,097.5 metros. Se cumplió con los premios a los primeros generales y también a los nativos, pero finalmente no hubo billetes por categorías, como estaba especificado en la convocatoria. Eso, los billetes, fue lo que más molestia causó a quienes sacaron cuentas y vieron que alcanzaban premio y luego de varias horas de espera, se fueron con las manos vacías. Fue el segundo medio maratón que celebran los municipios de Baja California y en el de la capital, Mexicali, no hubo muchos problemas, ya que a la mejor no cobraron y es lo que les gustan a los atletas, que la participación sea gratuita y que les den camiseta, medallas, bebidas y frutas. El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali se ha caracterizado por la buena organización de sus eventos y no supimos de quejas de quienes participaron en la justa atlética callejera.

Está en turno el de Tijuana, que se incluye en los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad, programado para el 24 de julio y será completamente gratuito. Quien sabe tuvo primero la idea, pero en Rosarito ya no entregaron la tradicional medalla redonda y en Tijuana, el Instituto Municipal del Deporte ya está confeccionando la suya, que será coleccionable, por su original diseño. Más adelante, en agosto, el día 21, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, tendrá su edición del Medio Maratón Internacional, que tiene patrocinador. Con todo y eso, los atletas tendrán que cubrir una cuota de 385 pesos y ya, desde ahora están poniendo el grito en el cielo, por lo que consideran un elevado costo.

La última vez que tuvieron que pagar por correr los poco más de 21 kilómetros en Ensenada, fue con el pretexto de reparar la pista de la unidad deportiva Sullivan.

Les cobraron 150 pesos y ahora les aumentan más del 100 por ciento, lo que los tiene molestos.

Quedaría pendiente sólo el medio maratón de Tecate, del que poco se ha sabido, aunque mucha gente le saca por lo difícil del recorrido, con muchas subidas y calorón en las fechas cuando lo realizan.

Y cuando se haga oficial que San Felipe y San Quintín son municipios de Baja California, queremos suponer que también tendrán su medio maratón y los corredores le tendrán que invertir más billetes.

Cuando los “promotores”, con el único afán de hacer billetes a costa de los corredores, aunque anuncian que sus eventos son con causa, les cobran bien y no hay quejas. Posiblemente la molestia con los institutos del deporte, es por la creencia de los corredores que el gobierno les tiene que dar todo gratis.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, cuídense, no hay que relajarse, sigamos usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.