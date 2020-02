Una cacería viral

Arrancó la semana con un caso que en las redes sociales se hizo viral. Y como ya es costumbre, en este medio de comunicación se denuncia, juzga y sentencia sin mediar una indagación y mucho menos darle al acusado la oportunidad de defenderse.

Resulta que un grupo de cazadores americanos consiguieron permisos para cazar borrego cimarrón en este alborotero país. En el suyo nada hubiese pasado pero aquí, fueron linchados multitudinariamente. Ignoro si se enteraron, pero como siempre sucede, alguien tomó fotos de sus muros en donde aparecen con cimarrones muertos, y lo digo en plural.

Los indignados solamente percibieron a sólo uno de ellos, porque sólo ven, no observan. Un animal tiene cuernos y pelaje oscuros y en el fondo del paisaje se ven los inconfundibles cantiles de la Sierra de La Giganta, B.C.S. El otro ovejo cazado es color más claro de pelo y cuernos y la vegetación que se aprecia en el entorno no registra columnares como saguaros, cardones o cirios, los primeros de Sonora, los segundos de Baja California, pero están ausentes. Todavía hubo quien divulgara que el cimarrón fue cazado en Tecate.

Creo que se trata de dos animales distintos y no recientes. En una foto aparece el grupo de los tres extranjeros y dicen con sus dedos tres, los tres. Lo cual pudiese significar que los tres cazaron ovejo, o simplemente que los tres compartieron su aventura. En las redes sociales es difícil identificar el lugar desde donde se suben las imágenes. Por la virulenta y masiva reacción, uno supondría que todos pertenecen a este Estado. Tenemos el antecedente de que IMERK realizó una encuesta en Baja California y encontró que de cada 10 bajacalifornianos, 9.7 desaprueban la cacería del borrego cimarrón.

Curiosamente, en la UABC se hizo otra encuesta en la comunidad cimarrona y el resultado fue que el 12% no contestó, el 35% desaprueba la caza de su mascota, el 24% está parcialmente de acuerdo con la cacería y el 29% estaría de acuerdo si se le cazara. En pocas palabras es la opinión pública en lo general, la que no aprueba la caza, no los cimarrones universitarios como uno supondría. Y creo que esto se debe a que en la academia no se sataniza la cacería, se admite si esta se hace sustentablemente. Y en este tema jamás se unificará una opinión general.

Baja California quedó “curada de espantos” con aquellos 27 años ininterrumpidos de caza de borrego, de 1963 con las cacerías experimentales y hasta 1990 que conseguimos la veda. En Baja California Sur y Sonora, nunca ha habido resistencia a la caza del borrego de parte de la sociedad. Y nunca se ha dejado de cazar. Los borregos de la discordia en las redes sociales fueron cobrados en B.C.S., en el Ejido Alfredo V. Bonfil y en La Giganta, B.C.S. Y posiblemente otro en la Sierra El Álamo, Sonora. En ambos Estados vecinos si hay caza del ovejo, aquí no la ha habido legal desde hace ya 30 años.