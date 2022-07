Una Feria actual sin arraigo

Era el último año de la década de los ochenta cuando tuve la oportunidad, ya como adolescente, de asistir a un evento llamado en aquel entonces, “Feria de las Californias”, recuerdo que estuvo el grupo Garibaldi en el Teatro del Pueblo, Lucero en el Palenque, un desfile de modas y la coronación de la reina de dicho evento. La feria se realizaba en unos terrenos de la Zona Río cercanos a lo que es Pueblo Amigo, donde es ahora New City, sino me equivoco, vagamente recuerdo que era una fiesta familiar, veías caras conocidas, amigos de la escuela, en fin, es lo que yo recuerdo.

Ya entrando la década de los noventa, la cambian a lo que fue el estacionamiento del Hipódromo Caliente, ya eran mis épocas de final de prepa e inicios de mi vida universitaria. El elenco artístico que se presentaba era bastante atractivo, me tocó ver a grupos como La Ley, Alejandra Guzmán, Yuri, Kabah, infinidad de comediantes y muchos más en el Teatro del Pueblo.

Cómo olvidar que del lado derecho del escenario estaba una extensión del famoso bar “Señor Frogs” y como mis hermanas y cuñados tenían buena amistad con los socios y meseros, pues siempre teníamos lugar VIP para ver los conciertos. Qué buena época, sin duda. En fin, creo que cada generación dice lo mismo, pero la mía si fue otro nivel.

En el Palenque sonaban las voces de Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Paquita la del Barrio, Ana Gabriel, Marisela y muchos más. No recuerdo cuánto se pagaba por el acceso a la Feria, con el que tenías derecho al espectáculo popular y uno que otro juego mecánico, pero no era caro, como hoy en día.

Había pasillos con exposiciones de pintura, fotografía, módulos de instituciones educativas, venta de arte, antojitos mexicanos, dulces, confitería, helados, algodones de azúcar, entre tantas cosas más. Todavía hasta el 2002, se realizaba el evento de verano en dicho lugar, más desconozco el año exacto en que se trasladaron a las instalaciones actuales, a un costado del Parque Morelos, esto para muchos les causó conflicto, principalmente la ubicación y el cambio de organizadores que se enfocaron más en el Regional Mexicano.

Creo que en los últimos 20 años he ido en tres ocasiones al Palenque, una para ver a Reik, Alejandro Fernández y no me acuerdo qué otro, pero el ambiente ya no fue el mismo, tan es así que he visto comentarios de amigos y contactos que han asistido en los últimos años y que por un pozole, tacos dorados y sus sodas han pagado hasta 800 pesos (dos personas).

Entonces es una Feria para todos? ¿Por qué esos precios tan elevados? ¿Por qué ese elenco musical? ¿Esa es la Feria que merece una ciudad como la nuestra? Yo definitivamente no veo como una opción de esparcimiento, asistir a estos festejos.

* El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución