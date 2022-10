Una 4T ¡¿De Centro?!

¿Por qué López Obrador no es de izquierda? Él nos lo responde y citaré ampliamente la versión estenográfica de la mañanera del lunes pasado. Se dice sin dogmas y se deslinda de derecha e izquierda. Sus maestros son los héroes nacionales, no un extranjero como Marx. “No estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción al proletariado, por la explotación del burgués al proletariado”. “No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios explotadores de trabajadores, de obreros y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos”. “En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir, es lo determinante”. Efectivamente, se deslinda del marxismo como método de análisis y dice que la izquierda omitió considerar fundamental resolver la corrupción, no estoy de acuerdo. Me asombra de alguien que citó como sus antecesores inmediatos a varios comunistas mexicanos en su toma de posesión, pero aplaudo lo clarifique. “Los gobiernos de izquierda piensan que tiene que cobrarse más impuestos a los que tienen más”. “Yo estoy, no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales”, aspira a tener un capitalismo próspero. Donde, si pone en aprietos a la izquierda, es cuando dice “yo no comparto el pensamiento tradicional de izquierda, de dejarle el tema de la familia a la derecha”, en eso coincide con Putin. En el mundo hay guerras con el argumento de defenderse de la forma de pensar occidental de la familia, Rusia, China y el mundo musulmán se deslindan del concepto de familia del occidente contemporáneo, es muy complejo, son una mayoría. Finalmente, como un moho entrará la ideología occidental en todo el mundo. La tecnología acabará rompiendo censuras y acabaremos muy homologados en principios, lo que me parece aterrador. Finalmente cito esto que es algo megalómano, “pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me hace distinto”, “es algo del todo nuevo, muy mexicano, o sea, no es copia”, es “la más avanzada de todas las revoluciones del mundo en lo social”, vamos, bájele una rayita. Quizá se pueda colocar a AMLO como un centrista, si avanza realmente en la erradicación de la corrupción y en implementar fuerzas de seguridad eficaces puede contar con el apoyo de la izquierda. ¿Qué cuál izquierda?, comparto la pregunta, veo el horizonte y el crepúsculo a la izquierda. ¿Dónde está la juventud rebelde con causa?, ¿cuál es la izquierda mexicana?, ¿aún hay utopías? AMLO se define como humanista, no de izquierda.