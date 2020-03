Un salvavidas para las Pyme

Es una sensación como efecto dominó, esta situación que estamos viviendo, inédita, insólita nos agarró a todos por sorpresa, de repente todo el mundo paró ¿y ahora qué hacemos? ya estamos en esto, lo que tenemos que hacer es actuar y pronto.

Si usted está en etapa de negación, salga de ahí lo más pronto posible, la bronca la tenemos encima y sí, usted yo y todas las PyMe a nivel mundial estamos en las mismas, no nos queda de otra más que resolver.

En México se acaba de declarar la “Emergencia Sanitaria” así que lo que antes era opcional ahora será obligatorio, suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

1. De los colaboradores: Este es el momento de la verdad, usted no puede obligar a un empleado a ir a trabajar porque él está preocupado por su vida y la Ley se lo permite, así es la cosa y más si tiene alrededor de 60 años, acéptelo, tiene que negociar.

Pero más allá de sus obligaciones como patrón, el tema es cómo va a quedar usted parado después de mostrarse “insensible” porque los colaboradores no ven lo que un empresario o director de empresa está sufriendo “¿qué vamos a hacer?, “si cerramos toda nuestra gente se va a quedar sin empleo, esto va a ser peor”… “si pueden trabajar con las medidas, que no exageren”; lo que ellos piensan es “el patrón siempre pensando en dinero” “ya ni la friega, me está exponiendo, me voy a moriiiir y no le importa al negrero”, así que ambas partes tenemos que sentarnos a platicar (en sentido figurado y con el 3er. elemento la “susana distancia”) dialogar y llegar a un acuerdo, usted no puede estar en negación y el colaborador no puede aprovecharse de la situación, la cosa está seria, primero la salud inmediatamente después el sustento.

2. De los clientes: si usted pertenece al giro “esencial”: personal médico, seguridad pública, sector económico esencial (no especificado, pero suponemos que es alimentos y... expendios para qué nos hacemos…), programas esenciales y servicios indispensables (agua, electricidad, gas, etc.), tiene que acatar las recomendaciones: no más de 50 personas, lavarse manos, susana, etc. Pero ¿y los que tenemos que cerrar? OMG, ya que se ponga de acuerdo con sus colaboradores, hable con sus clientes ¿hay forma de trabajar remotamente? hacer oficina en casa ¿si? bueno aproveche las herramientas de videoconferencia, le recomiendo zoom meetings. ¿De plano tiene que cerrar? emplee este tiempo para hacer planeación estratégica, revise la triple ley pareto (así tecléela en Google), capacite a su personal, haga reuniones virtuales, aproveche este tiempo en algo productivo y póngase creativo, por ejemplo: revise las opciones de CRM y ponga en orden la información de sus clientes, revise Zoho, HubSpot o SalesForce.

3. De los proveedores: hábleles, están igual que usted, vea cómo pueden enfrentar juntos esta situación, pídales tiempo y comprensión, pero comuníquese: EL NO YA LO TIENE.

4. De usted, que es lo más importante, lo primero es la salud y yo se que en estos momentos no le importa mucho porque está preocupado por su empresa, por su familia, por sus colaboradores y las familias de sus colaboradores ¡lo sé! pero usted empresario o empresaria de nada nos va a servir si se infarta del estrés, de peores ha salido ¿o no?

Haga un plan, escenario 1 y escenario 2 ¿qué pasa si…? involucre a su equipo y fájese, no hay de otra que para eso somos los que mantenemos a México. Cuídese por favor y escríbame :)

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva