Un panorama difícil

Cada vez se torna más difícil que haya temporada del Circuito de Baloncesto del Pacífico, el Cibapac, que en varias ocasiones ha tenido que reprogramar el arranque de la campaña.

Ya estamos en noviembre, en la recta final del 2020, pero la pandemia no cede, incluso anuncian un rebrote y aún así, insisten en que Cibapac si jugará.

Entre las últimas novedades de este circuito, habrá equipo en Tecate, dicen, la quinteta en la que aparece como principal impulsor Gene Shipley, responsible del torneo que se juega en el Parque de las Américas, un escenario que vivió sus mejores años cuando ahí promovía Piri Estrada.

Shipley también andaba moviéndose para que Rosarito tuviera equipo en Cibapac, pero algún problema debió surgir en el quinto municipio y decidió llevarse al conjunto al Pueblo Mágico.

Aunque, aclaramos, desconocemos si sera el mismo team o armará otro para encarar la campañá en Tecate.

Por cierto, en el Pueblo Mágico también dicen que tendrán equipo en ABA México, con los Cerveceros y ojalá no truenen como otros equipos, por falta de apoyo de los aficionados.

Tuvieron equipo en el Circuito Mayor de Básquetbol, el CIMABA, que estuvo considerado por la Federación Mexicana de Básquetbol como el torneo de más alto nivel en el noroeste del país.

También participaron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con los Astros, que tuvieron que tirar la toalla y a duras penas pudieron terminar su temporada de debut y despedida.

Estábamos leyendo a Marco Antonio Domínguez, informando que los Lobos de Ensenada no participarán en la temporada 2020 de Cibapac, si es que se llega a hacer.

Por cuestiones de tiempo, las fechas y todo eso, además de la falta de apoyo de las autoridades municipales, los Lobos prefieren retirarse y esperar para una mejor ocasión.

El alcalde porteño, Armando Ayala, anda buscando la candidature de Moreno para pelear la gubernatura del estado y a la mejor se le hace, pues cuenta con el apoyo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien acompaño en una visita que realizó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Posiblemente con quien venga a sustituirlo, las cosas se le den mejor a los Lobos, que lo hicieron muy bien en su campaña de debut en Cibapac.

En Rosarito andaban muy entusiasmados por jugar en Cibapac y posiblemente ya tengan el plantel para hacerlo, pues los experimentados, que han visto acción ya anteriormente en el baloncesto de paga, querrán jugar en su casa y ante su gente.

Y aunque ya no se ha sabido mucho de ellos en la pandemia, queremos suponer que sigue firme el equipo de Tijuana, que tendrá el gimnasio de la Colonia Independencia para hacer sus partidos de local.

Llegaron, desde hace tiempo, a un arreglo con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana para el uso de esa instalación, que puede albergar casi mil aficionados en las gradas de metal, que son incomodas en tiempo de frío.

Nosotros, que gustamos del básquetbol, vemos muy difícil que se pueda jugar y habrá que esperar hasta el 2021, para la temporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, en la que Zonkeys de Tijuana buscarán su cuarta corona.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan….por hoy y recuerden que hay que cuidarse, si es posible, quedarse en casa, si tienen necesidad de salir, usar cubrebocas y en casa, mucho lavado de manos y el gel antibacterial.