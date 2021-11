El ominoso Ómicron, una nueva versión del mismo coronavirus, pero con muchas mutaciones en la parte (la espiga) más crítica para su replicación dentro del cuerpo. Por un lado, escucho hablar de cómo en pocos días se ha esparcido por el planeta, debido a los aviones y su alto contagio. También oigo hablar de la cuarta ola y de estar cerca de un medicamento eficaz para Covid. Y por otro lado el Thanksgiving, las posadas, Navidad, año nuevo y … la convocatoria nacional a apretujarse en el zócalo a dar de gritos.

Dos actitudes opuestas. Veo el mundo de los ricos con manifestaciones anti vacunas y medidas sanitarias, un mundo distópico, paradójico. ¿Quién es quién frente a la pandemia? Pregunta para cada país. Acá hambrientos de tener vacunas para todos, en muchos lados rechazo, Austria, Rusia, Alemania, etc. Tienen una población epidemiológicamente alta no vacunada, a pesar de ofrecerles beneficios si se vacunan. Una loca negación, una resistencia ante lo ominoso, término, en el sentido Freudiano, que se aplica muy bien al mundo pandémico. Siempre hemos sabido que existen las pestes, hasta que lo vives en tu alrededor caes en cuenta que ni te lo imaginabas te sucedería a ti, en tu tiempo. Pocas mentes exploraron cómo responder a una pandemia, pocos pensaron en ella. Eventualmente tiene que conseguirse un acuerdo mundial frente a una pandemia, todos estamos en el mismo barco, unos en primera, otros en segunda y muchos en tercera. Nueva Zelanda, por ser isla y rica, no tiene muertes Covid, de primera. En segunda estamos los que tenemos más del 50% de la población vacunada, y en tercera los países no vacunados. Un coronavirus que puede ser fatal, es algo ominoso porque no lo vemos, cualquiera puede tenerlo, ¿qué hacer?, ¿encerrarse lo más posible? o ¿salir lo más posible con relativas medidas sanitarias? Es como una peste de zombis, cualquiera puede contagiarse y convertirse en propagador, hasta en tu propia familia. Todo indica el Ómicron dominará a la variable Delta. Cuando escribo esto no sabemos si es más letal, si sabemos es más contagioso y genéticamente peligroso. Las actuales vacunas nos protegen de un Covid complicado, con el Ómicron aún no lo sabemos. Hago changuitos para que no tengamos algún día un fenómeno como el que pasó en la gripe española de hace cien años, una segunda ola pandémica se disparó por un subtipo del virus original que diezmó a la población. Si sigue habiendo olas o focos de infección tarde o temprano puede hacerse un cambio genético que no nos diera tiempo a elaborar una vacuna. Ahí viene la plaga, ¿será una canción o una premonición?