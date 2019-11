Un michoacano muy Buki (Parte 2)

Una vez me invitaron a un concierto del Buki y mi primera respuesta fue no, pero dicha respuesta fue porque dije que no me sabía sus canciones. En fin, acepté y nos lanzamos al palenque de Tijuana y mi sorpresa fue que me sabía todas sus composiciones, ya que traía un espectáculo sinfónico, con temas que otros cantantes le habían interpretado.



Desde ese momento me declaro fan de su música. Hablar de Marco Antonio Solís, es mencionar a uno de los grandes ídolos del pueblo mexicano y de América Latina. Sus temas han rebasado fronteras y muestra de ello son las ventas millonarias de sus discos.



El músico de 59 años, inició su carrera en solitario en 1996 con su disco “En pleno vuelo” y de ahí la lista creció gracias a “La venia bendita”. Esta canción logró posicionarse del primer lugar en la lista de Billboard por 25 semanas consecutivas.

El material “Trozos de mi alma” grabado en 1999, reúne los éxitos que en su momento los hicieron suyos cantantes como Marisela, Olga Tañón con su inolvidable “Basta ya”, que años después interpretó la fallecida Jenni Rivera.



“Si no te hubieras ido” es uno de sus temas íconos en la carrera de este michoacano, aunque se popularizó en la voz de Marisela. Dicho tema aparece en la cinta “Y tu mamá también” donde participan Gael García Bernal y Diego Luna.



Para principios del 2000 lanza a la venta “En vivo” volumen 1 y 2, bajo el sello de la disquera Fonovisa y en el 2003 produce uno de sus discos más exitosos y fue “Tu amor o tu desprecio” del que se popularizó “Más que tu amigo”.



Quién de ustedes no ha cantado un tema de Marco Antonio? Yo creo que es de los artistas que van a dejar huella entre su público mexicano como lo hizo y siguen haciendo un José José, Joan Sebastian, Rocío Dúrcal o Los Tigres del Norte.



El Buki Mayor es de los artistas que siguen realizando presentaciones todo el año y sigue vigente en la programación radiofónica de hoy en día. Es famoso en Chile y Argentina, llena estadios con capacidad de más de 20 mil personas.



En el 2005 se llevó todos los galardones en el Festival de Viña del Mar y sus producciones han sido discos de oro, platino y diamante. Así que todavía nos queda mucho Buki por delante. También su presencia en los Grammy Latinos es necesaria y en el 2007 le hicieron un homenaje en donde lo acompañaron en el escenario, artistas de la talla de Juanes, Paulina Rubio, Ricardo Montaner e Intocable, entre otros.



Le han seguido discos como “No molestar”, “La historia continúa” y “En total plenitud” donde el sencillo “A dónde vamos a parar” lo llevó a la cima en las listas de popularidad.



Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo. Hasta la próxima semana.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución