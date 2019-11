Un michoacano muy Buki (Parte 1)

Marco Antonio Solís fue el creador del grupo Los Bukis, que durante la década de los setenta y ochenta colocaron muchos éxitos en la radio y la televisión mexicana. Este grupo firmó contrato en 1975 con discos Melody, hoy Fonovisa y el primer material se llamó “Casas de cartón”, del que se desprendió su primer hit “Falso amor” y a partir de ese momento, se colocaron como unas de las agrupaciones regionales favoritas del público.



En algunas entrevistas, el llamado “Buki Mayor” ha comentado que en los inicios de su carrera, no contaba con el apoyo de los productores de televisión nacional, entre ellos, cita a Raúl Velasco, quien no quería darles la oportunidad de presentarse en el programa “Siempre en domingo”, ya que no reunían el perfil de los artistas de esa época y los consideraba muy de pueblo y sin personalidad.



Fue hasta su quinta producción de estudio llamada “Mi najayita” que lograron despegar gracias al tema “Estabas tan linda” que tuvo buenas ventas y lograron el anhelo de presentarse en los principales programas de televisión. Después viene el LP “Presiento que voy a llorar” y su séptimo disco se llamó “Yo te necesito”, tema ícono en la carrera de los michoacanos. Fue entonces que la sensibilidad de Solís, lo llevó a escribir más y más canciones.



Para 1983, ya habían aparecido en cine gracias a la cinta “Las musiqueras” y a la par su éxito crecía gracias a “Mi fantasía” y “Necesito una compañera”. Pero fue un año después que la constancia y dedicación de estos artistas, los llevó a la cumbre de su carrera, debido a las ventas de casi un millón y medio del álbum “Me volví a acordar de ti”, teniendo como primer sencillo de promoción “Tu cárcel”. Dicha producción definió el estilo del talentoso compositor.



A mediados de los ochenta, estaba de moda que los artistas grabaran a dueto con estrellas internacionales, como lo hizo en su momento Luis Miguel o Joan Sebastian. Fue por eso que su disquera Melody le propuso al Buki realizar un dueto con la cantante Marisela, sin pensar el tremendo trancazo que sería “La pareja ideal” de 1985.



Para esos años estaba casado con la cantante Beatriz Adriana y se manejó en los medios que gracias a la cantante de Los Ángeles, la relación de ambos había llegado a su fin. Lo que sí es cierto es que la carrera de esta chica, gracias a la inspiración de Solís, logró posicionarla como una gran baladista y hasta la fecha sigue vigente.



Ganadores de discos de oro, platino y diamante, nominaciones a los Premios Grammy, así como reconocimientos en Premios Lo Nuestro, son parte de lo que cosecharon a lo largo de esos años, pero se veía venir lo inevitable, la desintegración.

Al inicio de los noventa presentan las producciones “Quiéreme” e “Inalcanzable” y fue “Por amor a mi pueblo” que marcaría el fin de la agrupación que estuvo en el escenario por casi 20 años. Y fue así como nació la carrera de solista de Marco Antonio Solís, pero nunca dejaremos de decirle “El Buki”.



La próxima semana continuaré con la carrera en solitario del artista, muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como baccodelatorre. Busquen este playlist en Spotify como Un michoacano muy buki. Hasta la próxima semana.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución