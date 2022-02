Un cubano deja MLB para jugar en Cuba

-o-o-o-o

El shortstop, Erisbel Arruebarrena, quien cumplirá sus 32 años el 25 de marzo, ha sido un caso único en la historia del beisbol…: Abandonó las Grandes Ligas para regresar a jugar a su Cuba nativa. Arruebarrena cobró de los Dodgers 25 millones de dólares en cinco temporadas, más siete millones 500 mil de bono y 12 millones por souvenirs, barajitas y publicidad. Total de 44 millones 500 mil dólares. Además, también jugó con los Algdoneros de Guasave, Liga Mexicana del Pacífico.

Pero nunca fue el bigleaguer de la calidad que esperaban en Los Ángeles. Además, cayó en muchos problemas, tanto en el terreno como fuera, incluso peleas, igual con peloteros contrarios, que contra sus compañeros de equipo.

Los Dodgers lo dejaron libre, y en seguida regresó a Cuba, solicitó cupo en algún equipo y lo adquirieron los Cocodrilos de Matanza. También forma parte de la Selección Nacional Cubana.

“El beisbol de Grandes Ligas no está hecho para mi gusto, me fastidiaba en los juegos” dice ahora Arruebarrena. “Además, en ese equipo (los Dodgers) imponen muchas Reglas innecesarias que uno está obligado a cumplir. No se cómo los peloteros se someten a tanta tontería. Prefiero mi pelota de Cuba”.

A la pregunta de dónde tiene los 44 millones 500 mil dólares que cobró en Estados Unidos, respondió…: “Esta entrevista es para hablar de beisbol, no de mi vida privada. A nadie le interesa qué hice con mi dinero. Y como eso es lo que le interesa, la entrevista ha terminado”.

Y colgó el teléfono.

Antes de venir a Estados Unidos, Erisbel había jugado en Cuba con el club de Cienfuegos y era parte de la Selección Nacional desde 2008 hasta 2013. Compitió en los Panamericanos de 2011, en la Harlem Baseball Week de 2012, en el World Baseball Clásic de 2013 y en el Word Port Tournament de ese mismo año. Cuando abandonó Cuba, se instaló en Haití donde logró que lo vieran varios scouts y que lo firmaran los Dodgers.

Un vocero de los Dodgers dijo para esta columna…: “Eribel Arruebarrena ha sido probablemente, el pelotero más problemático en la historia de nuestro equipo. Más aún que su compatriota, Yasiel Püig. Tanto, que llegamos a estar siempre preparados para intervenir en sus desastres. Y eso se supo en todas las Ligas, porque cuando lo pusimos en el mercado, nadie se interesó por él, ni regalado”.

