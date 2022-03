Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, evento al que acudieron decenas de políticos de todo el País y entre los invitados al evento estaba la Banda de Música de la Secundaria 50 de Mexicali que dirige el maestro Jerson Ramírez. Pero resulta que la banda que ha participado en eventos internacionales se quedó con las ganas de asistir, y deleitar con su música a los asistentes al evento. La famosa banda lanzó un comunicado en el que explicaba que la invitación por parte del Gobierno Federal se había realizado vía oficio desde enero, pero hasta ayer no se había presentado de manera formal al plantel, quedándose en otras instituciones estatales como intermediarias colaboradoras del proyecto.

Ante esto, los jóvenes se quedaron con las ganas de mostrar su talento, el cual los han llevado a Italia e Inglaterra, donde han deleitado con sus interpretaciones de música mexicana.

SUFREN CON LOS SUELDOS

Comentan que la carga burocrática del Gobierno Municipal de Rosarito sin duda es un verdadero dolor de cabeza para las finanzas públicas, pues hay quienes tienen cargos administrativos como las secretarias, que ganan más que un titular de una dirección.

Por eso, la rebatinga para cubrir las más de 20 plazas disponibles que actualmente se encuentran acéfalas, son un verdadero botín tanto para el sindicato de burócratas como para el mismo gobierno municipal, pues dicen, los compromisos son muchos.

De hecho, durante las administraciones de los panistas Silvano Abarca Macklis Mirna Rincón Vargas, quienes al parecer

yya no forman parte del PAN, partido que los llevó al poder, se suspendieron todas las acciones para evitar engordar las bases sindicales y que no ocurriera lo que sucede en otros municipios como Tecate, donde la mayoría de los trabajadores son burócratas y no hay dinero que alcance para cubrir sus demandas.

Pero parece ser que en el gobierno de Araceli Brown, las cosas serán diferentes y por lo menos activarán las plazas disponibles,

28 por ahora, para cubrir las 216 que hay en total.

Ante esto lo que piden los trabajadores que se la rifan todos los días y que siguen esperando una plaza es que no se vayan a entregar a amigos y amigos de los amigos, y sean ellos quienes logren ser parte de la dorada burocracia donde se garantizan prestaciones y salarios, que no tienen nada que ver con las actividades que se realizan.

ARRANCAN PROGRAMA

El coordinador estatal de Misión Rescate México, Manuel Alejandro Flores Pérez, estará anunciando el arranque del Programa Social de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, mediante el cual el movimiento pretende contribuir a atacar la espiral delictiva desde su raíz en el hogar.

Los representantes del movimiento creen que es necesario impulsar un cambio radical en la convivencia interpersonal de las familias y recuperar los valores, sobre todo en las zonas de alto riesgo, pues un niño o adolescente maltratado o que no es educado debidamente en el hogar, está en riesgo de convertirse en el delincuente del mañana, comentan. El programa tiene una duración de seis meses con un periodo de capacitación de los facilitadores, estudiantes de universidades locales, y 16 semanas de aplicación en con las sociedad, en las colonias, pero será de carácter permanente, lo que indica que una vez cubierta la primera fase se llevará a otras zonas de la ciudad.