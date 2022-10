No voy a entonarme para escribir acerca del trinar de las aves; ni a referirme a las tres partes de algo. No, hoy me uno a la celebración de los muchos que admiramos al caricaturista Trino a quien muy pronto se le hará un reconocimiento en la FIL de Guadalajara…

El célebre monero, José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, recibirá el homenaje “La Catrina” el próximo 3 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo durante el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“La Catrina” la han recibido: Sergio Aragonés de España, Quino y Fontanarrosa

de Argentina; Palomo de Chile y, de México, Rius, Gabriel Vargas, Helio Flores, Naranjo, “El Fisgón” y “Magú”, entre otros grandes.

Pero Trino no llega desarmado a la FIL, en el 2000 ganó el Premio Nacional de Periodismo y en el 2006 el premio Pagés Llergo en la categoría de Mejor Caricatura del Año…

Ni tampoco es ajeno a riesgos mayúsculos, como cuando lo trataron de secuestrar en 2015 viajando en la carretera Guadalajara-Chapala, un automóvil le dio un cerrón y le gritaron: “Venimos por ti, ¡hijo de tu tal por cual! Trino metió reversa, luego se bajó del auto y salió corriendo entre la maleza. Lo atraparon y golpearon. Pero, ingeniosamente se hizo el desmayado y cuando un automovilista se detuvo y echó las luces intentando saber qué pasaba. Trino aprovechó el descontrol, huyó, se encondió y salvo su vida.

Y, para reflejar su gran sencillez, cuando fue entrevistado dijo: “Te pueden robar todo; pero no el sentido del humor. Pensé, no puede ser que pase esto y aún no he visto campeón al Atlas”.

Súper recontra merecido reconocimiento a quien con desparpajo y agudeza ha puesto a muchos en su lugar. Mi tira favorita de Trino: “De policías y ladrones”. Nada se le escapa y con gran agudeza lo atrapa todo.

PALABRA DE HOY: TRINO

Es un adjetivo que señala lo que contiene tres cosas distintas, elementos o unidades. Pero, también, trino es el canto de los pájaros. Y en música es la sucesión rápida y alternada de dos notas de igual duración. Eso dice el diccionario de la RAE y remata: notas entre las cuales media la distancia de un tono o de un semitono. Pero, del Trino que hoy escribo se dibuja y colorea solo.

DE MI LIBRERO: CALAVERA GARVANCERA…

Es el nombre de un famosísimo grabado en metal de José Guadalupe Posada (1852-1913), en el cual plasmó a una calavera ataviada con un sombrero a la moda, ironizando a la gente de sangre indígena que pretendía sentirse europea. De quienes dijo: “En los huesos, pero con sombrero francés con plumas de avestruz”.

Una sátira a la sociedad porfiriana que aparentaba con un estilo de vida que no le correspondía. Posada también cultivó la “calavera literaria”, versos en tono burlón en la víspera del Día de Muertos, para criticar a vivos y muertos, tal y como lo dibuja Trino.